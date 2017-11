Una piràmide de cendres

Bill Drummond i Jimmy Cauty, la llegendària parella que formava The Jams, torna a escena amb 2023 , curiós artefacte narratiu que deixa patent la seva atracció per l'art conceptual i tot allò que suposi una voladura, amb tot el seu potencial pirotècnic, de les convencions de la realitat.

No és per casualitat que 2023 comenci amb una «advertència», com diu la seva introducció, es tracta d'un «artefacte novel·lesc». A la contraportada, com si es tractés d'un àcid en extrem perillós, ja apareix la llegenda: «llegiu amb molta cura». Es tracta de la trilogia escrita per la parella de músics britànics Bill Drummond i Jimmy Cauty, coneguda entre altres noms com els KLF o The Jams, acrònim dels «Justifified Ancients of Mu Mu», ficció distòpica d'un món no tan llunyà i reaparició mística d'un duo que va saber qüestionar i posar en dubte el món conegut.

Embolicat en claus numèriques, es publica 23 anys després que la parella desaparegués de la terra, cremant en la fugida tota la seva discografia a més d'un milió de lliures com a mostra d'aquesta rebel·lió contra la cultura dels diners i les discogràfiques.

A més que el llibre està dividit en 23 capítols que transcorren l'any 2023. No és un llibre per a lectors aliens a la història de la banda, ja que tot hi fa referència, des del seu mateix inici, quan els mateixos Cauty i Drummond acampen a l'illa de Jura per construir aquella piràmide amb les cendres de milers d'ossos humans, relació directa amb la clàssica piràmide que va ser part del logotip de The Jams. Potser seria recomanable per al lector llegir part de la biografia d'aquesta tan singular banda abans de deixar-se enredar en aquest nus gordià de la seva estrambòtica trama.

En un món sense nacions ni paradisos fiscals, la població deixa de banda les banderes per seguir una de les grans empreses que lideren el planeta. La societat està controlada per cinc empreses, amb noms que resulten prou familiars: Googlebyte, Wikitube, AmaZaba, Facelife i Apple Tree. Totes les cafeteries han estat absorbides per Starbucks i han tornat les tortures medievals com a forma de càstig. És un món estrany, on la sort de cada individu a les xarxes socials sembla dictar no només el seu estat d'ànim, sinó el seu propi destí. Marca de l'esdevenir de les societats occidentals sumides en l'espectacle mediàtic i les interconnexions d'internet. És un món diferent del nostre, però no prou per a no advertir la seva possibilitat, tribut al George Orwell més distòpic.

Un error seria l'intent de desentranyar la història que s'amaga dins 2023. Perquè precisament la intenció és, com sol ser habitual en la parella d'artistes britànics, la voladura dels paràmetres coneguts. Experimental, arriscada, arriba a ser fins i tot desesperant la quantitat d'històries i subhistòries enredades en el seu nucli, que no deixen de ser, en conjunt, la sàtira de la banalització del món actual. En llegir-lo proposa deixar-se endur, ser abduït pel planeta Jams i esperar en el seu viatge a les estrelles una certa percepció al·lucinogen.

The Justified Ancients of Mu Mu, originalment coneguts com The KLF, és un duo format per Bill Drummond que va vendre milions de singles en els anys 80 i 90, per desaparèixer, renunciant a la fama i la riquesa. 2023 deixa patent la seva atracció per l'art conceptual, el situacionisme i tot allò que suposi una intervenció, forta i decidida, contra les convencions de la realitat. La seva piràmide de cendres, més de dues dècades després, torna a encendre i cremar sota els vents del nou món.