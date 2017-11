Propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

«Saloon», un viatge pel gran desert americà - Girona

Vuit acròbates, tres músics i molta, molta diversió. La companyia canadenca Cirque Éloize presenta aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Girona Saloon, un espectacle que convida a viatjar fins a un petit poble enmig del desert d´una Amèrica encara en construcció. El ferrocarril s´està construint i dia rere dia els vilatants es troben a la taverna per riure, explicar-se històries i enamorar-se. Amb aquesta impressionant producció, la companyia ha construït un western ple d´acrobàcies, personatges de tot tipus i situacions inesperades, una festa entranyable i esbojarrada a ritme de Johnny Cash i Leadbelly que fascinarà grans i petits.



«Golem» de 1927 - Salt

La companyia anglesa 1927 presenta aquest cap de setmana al festival Temporada Alta, Golem, una hipnòtica novel·la gràfica –l´espectacularitat de l´element visual és marca de la casa– sobre un món futur distòpic on sembla imprescindible conviure amb un exèrcit d´esclaus, que ja ha meravellat mig món.



«Las ideas» de Federico León - Salt

Un artista i el seu col·laborador són a l´estudi treballant en un projecte artístic. El que sembla una trobada informal entre dos amics s´acaba convertint en una intensa jornada creativa que els espectadors poden observar des de dins i des de fora. Un joc de metaficció, de teatre dins del teatre, d´intencionada ambigüitat entre realitat i ficció.



R. Fernández & A. Zaragoza - Banyoles

Girassol és el nou àlbum de Rubén Fernández i Andreu Zaragoza. Aquests dos experimentats músics ens transporten a un camí que explora la connexió entre el pop, la música brasilera i el jazz, mostrant l´originalitat d´un so que barreja veus, guitarres, beatbox i el quartet de corda Zamak.



«El test», de Jordi Vallejo - Palamós

El test de Jordi Vallejo, obra dirigida per Cristina Clemente i amb quatre actors i actrius sobre l´escenari seguint el guió d´una situació, que comença com un simple joc en el decurs d´un sopar, fins a convertir-se en un descobriment tens de les personalitats. Tot comença, innocentment, amb una pregunta.



Andrea Motis al Torín - Olot

Andrea Motis presenta el seu primer disc en solitari, Emotional Dance, un treball eclèctic que inclou tres peces originals amb les quals s´estrena com a compositora i tres temes interpretats en català (La gavina, de Frederic Sirés Puig; Lousiana o els camps de cotó, d´Els Amics de les Arts, i Matilda, de Perico Sambeat).



Últim cap de setmana de Fires de Girona - Girona

Les fires i festes de Sant Narcís de Girona posaran punt i final amb un intens cap de setmana farcit d´activitats. Entre les propostes per aquests últims dies, destaquen per demà la del tradicional Corremosques, enguany amb la participació de Jair Domínguez i el duet Ladilla Rusa, i la popular baixada d´andròmines (. Per diumenge, el castell de focs artificials tancarà les festes.



Índia Martínez a l´Auditori - Girona

Tour Secreto és l´enigmàtic títol que la cantant Índia Martínez ha triat per presentar al públic la seva nova gira de concerts. El seu nou disc, Te cuento un secreto, és un treball carregat de temes molt personals que la cantant cordovesa sap plasmar com ningú dalt d´un escenari.



Kulunka Teatro - Torroella de Montgrí

Kulunka Teatre, companyia especialitzada en teatre de màscares, torna als escenaris amb Édith Piaf (Taxidermia de un gorrión), un espectacle que narra la trobada fictícia entre Camile Schultz, una reportera especialitzada a fotografiar animals i una gran diva, Edith Piaf. Dues dones de gran caràcter, que s´enfronten en un combat ple d´ironia i enginy.