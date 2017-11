El seu pròxim cotxe (probablement) no el conduirà vostè

Ja no hi ha marxa enrere: el futur de l´automoció és autònoma. Tal com anunciem en el titular d´avui, el seu pròxim cotxe no el conduirà vostè, sinó que es conduirà ell mateix. Els cotxes que van sols, això que tant hem vist en les pel·lícules de ciència-ficció, té molt de ciència i molt poc de ficció, ja que aquest vehicle, aquest cotxe, existeix, ja circula per les carreteres i tan sols falten uns serrells perquè es pugui comercialitzar. I vostè anar a comprar-lo a qualsevol concessionari. Estan tan a prop que alguns fabricants ja han avisat que el 2020 trauran els seus primers models. Altres ho faran el 2021. I a partir d´aquí, el fet de conduir amb les nostres pròpies mans es convertirà en una reminiscència del passat, una altra història dels nostres rebesavis.

Però, quanta tecnologia hi ha als cotxes d´avui en dia, en els de 2017? Per comprovar-ho res millor que provar a fons un dels més avançats vehicles que existeixen, amb gairebé totes les tecnologies d´ajuda a la conducció que un cotxe pot tenir actualment.

L´escollit va ser l´última versió de l´Audi A4 Avant, un cotxe que, com sol passar amb qualsevol dispositiu tecnològic, ja s´ha quedat obsolet per culpa del seu germà gran, el nou Audi A8. Veure per creure.

Però és una cosa normal en el món de la tecnologia. Si cada any l´últim mòbil, televisor o tauleta que surt al mercat deixa obsolet al de fa uns pocs mesos, ja ens podem anar acostumant al fet que alguna cosa semblant passi amb els cotxes. Cada mes que passa, algun fabricant anuncia un nou avanç tecnològic en algun dels seus vehicles. Mercedes-Benz, BMW i Volvo tenen ja tecnologies sorprenents. I no sempre són marques de gamma alta. Ford ja disposa de prototips autònoms, i Nissan, amb el seu renovat elèctric Leaf, ha posat en circulació un cotxe molt avançat en conducció autònoma.

El futur ja roda

Quan parlem de conducció autònoma parlem d´un cotxe que condueix sol sense interacció humana. Aquest avanç tecnològic es divideix en cinc categories, sent la cinquena el vehicle 100% independent. El cotxe que vam provar està en el nivell 2 en tenir diverses funcions autònomes. Aquestes funcions actuen sobre la velocitat i la direcció, entre altres coses. Així, per exemple, podem indicar-li al vehicle que condueixi a l´autopista sense la nostra ajuda. El vehicle manté en tot moment la distància amb el cotxe de davant, frenant i accelerant quan cal. El mateix assistent actua sobre el volant girant i agafant les corbes –fins i tot a velocitats altes–, però pel fet que està prohibit deixar anar el volant mentre conduïm vam provar aquesta funcionalitat en un circuit tancat. I funciona sorprenentment bé. I sense errors.

Un dels grans avantatges d´aquest sistema semiautònom, el trobem en un embús. El cotxe es movia al mateix temps que el vehicle que ens precedia: si el de davant avançava, nosaltres avançàvem; si frenava, frenàvem. I en cap moment havíem d´intervenir ni sobre l´accelerador ni sobre el fre. Ell solet s´adaptava al trànsit.

Sistemes d´aparcament autònom tant en línia com en bateria, localització del vehicle a través d´una app –per a iPhone i Android– o monitoratge del cotxe a través del mòbil són algunes de les meravelles que aquests nous mitjans de transport ens ofereixen avui en dia. Però el millor encara ha d´arribar en els pròxims mesos. Kia, Ford, Audi i Mercedes-Benz entre altres ja estan provant cotxes de nivell 5. I marques com Intel, Apple, Qualcomm o nVidia ja proven sistemes d´intel·ligència artificial perquè els cotxes vagin sols. La fi dels accidents i els embussos estan a quatre passes, i el 2020 començarem a veure-ho.