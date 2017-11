«Songs of experience», el nou àlbum d'U2, es publicarà el pròxim 1 de desembre

U2 ha confirmat que serà l'1 de desembre quan editin el seu nou disc d'estudi, Songs of experience, el catorzè de la seva carrera i el tancament del binomi obert amb el seu anterior treball, Songs of innocence (2014). Juntament amb aquest anunci, realitzat a través de la seva discogràfica, la banda irlandesa ha avançat un nou senzill, el festiu Get out of your own way, que arriba després de les bestretes previs de You're the best thing about me i The blackout.

A més s'ha desvetllat la portada, obra un cop més del famós fotògraf i realitzador Anton Corbijn, que mostra els fills de Bono i The Edge, els adolescents Eli Hewson i Sian Evans, estrenyent la mà. Gravat a Dublín, Nova York i Los Angeles, Songs of experience es va acabar a principis d'any i les seves cançons, ideades en forma de cartes íntimes a llocs i persones properes a Bono, es nodreixen del consell que li van donar al cantant: «Escriu com si estiguessis mort». L'àlbum, que contindrà 13 talls, ha estat produït per Jacknife Lee i Ryan Tedder, amb assistència de Steve Lillywhite, Andy Barlow i Jolyon Thomas i servirà al grup per iniciar una nova gira, el tram nord-americà de la qual arrencarà el 2 de maig.