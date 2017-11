Concurs: Descobreix on s'han fet aquestes fotografies

Volem posar a prova els teus coneixements de les comarques gironines. Si coneixes les quatre localitzacions on s'han fet aquestes fotografies, només has d'entrar en el nostre perfil de Facebook i escriure-ho en un comentari en el post del concurs. Entre tots els encertants, sortejarem una cistella de productes Caprabo. Si tens dubtes sobre alguna imatge, només has d'entrar al nostre perfil d'Instagram, i segur que hi trobes la resposta.



Participa al concurs deixant un comentari al post de Facebook ? Clica aquí

Si no coneixes on s'ha fet alguna de les imatges passa pel nostre Instagram ? Clica aquí