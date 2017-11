L'home contemporani

Tot i que ja comptava amb una sòlida trajectòria realitzada íntegrament al seu país d'origen, el cineasta suec Ruben Östlund es va donar a conèixer arreu del món l'any 2014 amb el seu film Fuerza mayor, on a través d'una narració dramàtica no exempta de certa mala baba i moments de comèdia negra ens relatava com un pare de família perdia tota la seva credibilitat en el moment en què aquest, en lloc de procurar per la seva família, fuig cames ajudeu-me davant una imminent allau que amenaçava soterrar a tots els usuaris d'una pista d'esquí.

A The square, Östlund torna a aquesta mescla de drama i comèdia per narrar les vicissituds d'en Christian, mànager d'un museu d'art contemporani, el qual s'encarrega d'una exhibició titulada The Square en què hi ha una instal·lació que mira de fomentar valors humans i altruistes. Tanmateix, les circumstàncies personals del protagonista prendran una deriva que l'arrossegarà a situacions vergonyoses i faran que aquest discurs humanista que professava no estigui ni molt menys a l'altura dels seus propis ideals.

Film que combina, d'aquesta manera, una certa crítica tant social com econòmica i cultural, The Square compta amb un repartiment artístic format per, entre d'altres, el danès Claes Bang, Dominic West ( Pride, Money monster) i Elisabeth Moss, actriu que ha brillat a la televisió amb les sèries Mad Men i The handmail's tale. The Square va ser la guanyadora de la Palma d'Or del darrer festival de Canes i opta a cinc nominacions en els premis del cinema europeu.