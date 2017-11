Males influències

El cineasta lleidatà Jaume Balagueró va esdevenir en el seu moment una refrescant aparició dins del panorama del terror i el thriller realitzat a l'Estat Espanyol: a pesar de de no erigir-se en films ni molt menys rodons, títols com Els sense nom (1999) i Darkness (2002) presentaven un autor sense complexos i amb ganes de mostrar tot el pòsit acumulat a través d'una cinefília gairebé malaltissa. L'èxit de REC (2007) o altres títols més fallits com Frágiles (2005) el va dur a una certa zona de confort on prioritzava més el producte ben acabat -l'embolcall- que no pas el contingut. La realització de Mientras duermes (2011) va tornar a oferir-nos el Balagueró més solvent i dominador d'un exemplar pols narratiu, tot i que allunyat temàticament d'aquelles primeres propostes abans esmentades.

Musa s'erigeix, d'aquesta manera, com una mena de retorn als orígens per part del cineasta català, i per posar-lo en pràctica es basa, en aquesta ocasió, en un relat de l'escriptor José Carlos Somoza anomenat La dama número trece. De fet, conta el mateix director, aquesta novel·la el va atrapar totalment el en moment en que la va llegir fins al punt d'obsessionar-se per realitzar-ne una adaptació cinematogràfica, una idea que, del dit al fet, s'ha allargat gairebé catorze anys. A Musa ens trobem amb en Samuel, un professor de literatura que no trepitja la universitat des de la tràgica i inesperada mort de la seva xicota. Des de llavors, viu turmentat per un malson en el qual cada nit veu morir assassinada una dona. Aquesta dona que apareix cada nit en la seva ment és trobada morta en idèntiques circumstàncies a les del seu somni. Mentre investiga el crim, Samuel coneix Rachel, una jove que assegura haver somiat amb el mateix assassinat. Junts, faran tot el possible per descobrir la identitat de la misteriosa dona, submergint-se en un obscur món per intentar esbrinar la veritat i que els durà a un perillós joc en què les muses i la literatura esdevindran elements d'allò més tenebrosos.

Musa compta amb un elenc artístic provinent d'arreu del món, on destaquen les interpretacions del britànic Elliot Cowan, l'alemanya Franka Potente, les espanyoles Manuela Vellés i Leonor Watling i, en un paper secundari, el nord-americà Christopher Lloyd (el mític professor Emmett Brown de la trilogia Regreso al futuro).