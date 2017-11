Les millors fires i festes d'aquest diumenge a les comarques gironines Girona

Festa del Vi Nou a Calonge

El món del vi torna a ser el gran protagonista aquest cap de setmana a Calonge amb la celebració de la Festa del Vi Nou. Una atractiva proposta que incorpora des de tastos de vins i formatges fins a espectacles infantils, passant per música en directe, parades de vi i productes artesanals i exposicions. Tot amb l´objectiu de posar en valor les qualitats del vi de Calonge, i a la vegada oferir activitats lúdiques i divulgatives al municipi. Més informació ....

Últim dia per gaudir de la Fira Medieval de Lloret de Mar

Fins avui diumenge, i durant tot el dia a la zona del centre del municipi de Lloret de Mar, celebració de la fira medieval amb demostracions d´oficis artesans, trobadors, música, caravana de burrets, cabanes medievals, tallers, cal.lígrafs, jocs i una ludoteca pensada pel públic infantil entre altres activitats dirigides al públic

Festa de la Ratafia a Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners celebra aquest cap de setmana la Festa de la Ratafia. La iniciativa, que enguany arriba a la seva 36a edició, eixampla el seu espai amb la instal·lació d´una carpa de circ al pati del col·legi La Salle i amb l´ampliació de la Vela de la Ratafia, que ocuparà tota la superfície de sorra de la Plaça Farners. A la nova carpa del circ s´hi podran veure el dissabte i diumenge activitats tan diverses com circ, teatre, titelles, cançons d´autor o música, amb actuacions de Marc Parrot i l´Orquesta Fireluche.

Fira del Playmobil a Girona

El Palau de Fires de Girona serà l'escenari de la segona edició de la Fira Internacional de Col·leccionisme Playmobil, un dels salons més grans d'Europa dedicats a la mítica joguina alemanya. Es farà aquest cap de setmana i comptarà amb 32 muntatges, convertint-se en la més gran de totes les fires de col·leccionisme Playmobil que es fan a Europa. Els organitzadors esperen arribar enguany als 10.000 visitants. De tots els diorames, destaca una reproducció de 60m2 del palau de Versalles que es podrà veure per primera vegada a la Península, obra del dioramista luxemburguès Michael van Hove «MacGayver». Girona també es podrà veure la concentració més gran d'Europa de figures Playmobil gegants (180 centímetres) amb una trentena d'exemplars. Hi haurà creadors de França, Alemanya, Luxemburg i l'Estat espanyol, juntament amb una nodrida participació de dioramistes catalans, en una exposició de més de 5.000 m2 que ocuparà la planta baixa del Palau de Fires. Més informació...

Roses viu la segona edició del Festivalet de la Posta de Sol

Com en l'any anterior, durant el cap de setmana del Festivalet se celebraran concerts a la platja, alguns al matí i d'altres al capvespre, coincidint amb la posta de sol, a banda d'oferir diferents propostes gastronòmiques que permetran passar als assistents tota la jornada al municipi.L'estètica minimalista dels escenaris convertirà la platja en l'espai chill-out per gaudir de la música i de la millor posta de sol de la Costa Brava.

Festa Major de Peralada

Peralada celebra aquest cap de setmana la seva festa major. Un esdeveniment que, com cada any, comptarà amb activitats diverses com animació infantil, l´elecció de la Pubilla i l´Hereu, la Nit de Monòlegs, audició i ballada de sardanes i el concert i ball de Festa Major. Durant tot el cap de setmana també s´instal·len la fira i atraccions per a tots els públics.

També se celebren festes majors a l'Armentera, Maçanet de Cabrenys, Jafre, Pontós o Vilarig entre d'altres.