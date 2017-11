Queens of the Stone Age, Future Islands i Real Estate actuaran al Mad Cool 2018

Amb l'objectiu de mantenir l'atenció permanent, el festival Mad Cool ha començat aquesta a setmana a desgranar els artistes que conformaran el cartell per a l'edició del 2018. El festival, que se celebrarà a Madrid entre el 12 i el 14 de juliol, anunciarà una banda cada dia –de dilluns a divendres– fins al pròxim 4 de desembre. D'aquesta manera, els primers artistes confirmats són Queens of the Stone Age, Future Islands i Real Estate. Per avui, i seguint les pistes que el festival ha publicat als seus perfils socials, podria confirmar-se també la participació dels francesos MGMT.

Dels noms confirmats fins a dia d'avui, els primers caps de cartell són Queens of the Stone Age. L'última vegada que la banda nord-americana de rock liderada per Josh Homme va visitar Espanya va ser al festival Primavera Sound de Barcelona de 2014, un any després de recalar amb gran èxit de crítica al Festival Internacional de Benicàssim amb el disc ...Like Clockwork (2013). En aquesta ocasió, l'aclamada formació visitarà Espanya per presentar en directe Villains (2017), àlbum que, novament, ha rebut molts elogis per part de la crítica.