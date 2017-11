Viatger en el temps

Seth Rogen i Evan Goldberg són dos esplèndids guionistes i directors de comèdies generacionals que, en televisió, tenen en emissió l´ambiciosa però irregular adaptació de Preacher. Amb el seu nou projecte, ara per a la cadena Hulu, tornen al seu estil preferent per riure´s (amb motiu) d´aquesta febrada nostàlgica per tot el que vingui dels 80.

Future Man, que s´estrena la setmana vinent a HBO Espanya, és una mirada tirant a sardònica cap a aquells productes casposos de videoclub que llogàvem als 80 i els 90 i que principalment eren imitacions (divertides, però imitacions) de productes cinematogràfics d´èxit. I molt més que això, perquè la sèrie també vol ser un homenatge als videojocs clàssics i als somiatruites que aspiren, algun dia, a emular els seus iconoclastes herois. Així, el protagonista és Josh Futturman, un noi corrent de dia i un popular gamer de nit que rep la visita d´uns misteriosos visitants amb una terrible notícia: la humanitat afronta la seva imminent extinció, i només viatjant en el temps per canviar el curs de la història se la podrà salvar. Josh accepta encantat l´encàrrec, i al llarg de la temporada es dedicarà a visitar diferents èpoques i llocs per derrotar enemics cada vegada més imprevisibles.

Amb l´argument queda clar que Rogen i Goldberg, que s´han encarregat del guió i la direcció del pilot, aspiren a parodiar aquelles perles de videoclub, però també atrapar un públic juvenil que comença a forjar els seus propis mites televisius i cinematogràfics. La sèrie, que consta de tretze episodis de 30 minuts, ja té tota una declaració d´intencions en la figura del seu productor i protagonista, Josh Hutcherson, actor infantil que ha sabut mantenir la popularitat gràcies a la seva presència a la saga de Los juegos del hambre. Al seu costat destaquen bons secundaris com Eliza Coupe (vista a sèries com Scrubs o Quantico), Haley Joel Osment, Keith David, Jason Scott Jenkins, Derek Wilson, Ed Begley, Jr., Matt Medrano i la gran Glenne Headly, que va morir poc després d´acabar el rodatge.