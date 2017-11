Vuit propostes imprescindibles per aquest cap de setmana a Girona

Festa de la Ratafia a Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners celebra aquest cap de setmana la Festa de la Ratafia. La iniciativa, que enguany arriba a la seva 36a edició, eixampla el seu espai amb la instal·lació d´una carpa de circ al pati del col·legi La Salle i amb l´ampliació de la Vela de la Ratafia, que ocuparà tota la superfície de sorra de la Plaça Farners. Entre les més de cinquanta activitats que tindran lloc aquest cap de setmana a Santa Coloma de Farners, destaca l´acte de nomenament del Confrare d´Honorm divendres a partir de les 9 del vespre, durant el sopar popular. Moment en el qual també es triaran les ratafies guanyadores del Concurs de la Ratafia i es nomenaran els nous confrares. A la nova carpa del circ s´hi podran veure el dissabte i diumenge activitats tan diverses com circ, teatre, titelles, cançons d´autor o música, amb actuacions de Marc Parrot i l´Orquesta Fireluche.



Fira del Playmobil a Girona

El Palau de Fires de Girona serà l'escenari de la segona edició de la Fira Internacional de Col·leccionisme Playmobil, un dels salons més grans d'Europa dedicats a la mítica joguina alemanya. Es farà aquest cap de setmana i comptarà amb 32 muntatges, convertint-se en la més gran de totes les fires de col·leccionisme Playmobil que es fan a Europa. Els organitzadors esperen arribar enguany als 10.000 visitants. De tots els diorames, destaca una reproducció de 60m2 del palau de Versalles que es podrà veure per primera vegada a la Península, obra del dioramista luxemburguès Michael van Hove «MacGayver». Girona també es podrà veure la concentració més gran d'Europa de figures Playmobil gegants (180 centímetres) amb una trentena d'exemplars. Hi haurà creadors de França, Alemanya, Luxemburg i l'Estat espanyol, juntament amb una nodrida participació de dioramistes catalans, en una exposició de més de 5.000 m2 que ocuparà la planta baixa del Palau de Fires. Més informació...



Fira Medieval a Lloret de Mar

Lloret de Mar retornarà als temps medievals entre dissabte i diumenge amb la 15a edició de la seva Fira Medieval. L´esdeveniment inclou enguany espectacles itinerants, visites guiades, exposicions, mercat d´artesans, tallers o demostracions d´oficis artesans, entre altres activitats, que es faran cada dia de dos quarts d´onze del matí a dos quarts de deu de la nit, al centre de la població, i al passeig de Jacint Verdaguer. A més, es podran veure titelles gegants, soldats, danses tribals i màgia que donaran la benvinguda als visitants a través de diferents actuacions artístiques. Així mateix, també s´organitzaran unes visites guiades per donar a conèixer el passat medieval de Lloret. Es faran els dies 11 i 12 de novembre i seran en català i castellà.



Concert de Mariona Aupí

Diumenge 12 de novembre a les 19 h - Auditori de l'Ateneu. Amb una veu imponent i sensible a la vegada, Mariona Aupí presenta el seu segon disc en solitari, Le Monde, produït i instrumentat per Guillermo Martorell. Amb el món marí com a principal protagonista, l´àlbum conté un particular embolcall sonor que inclou metàfores que reforcen les imatges sonores d´unes cançons en què també s´hi troben obstacles.



Espectacle «7 lunas» al Teatre de Salt

L´espectacle "7 Lunas" que es pot veure diumenge a la tarda són set paisatges, set textures, set maneres d´expressar i transformar en art l´impacte mutu que va suposar la trobada provocada i interessada entre el polifacètic cantaor Niño de Elche –una revolució imprevisible més enllà del món del flamenc– i la ballarina de Mal Pelo María Muñoz.



Festa del Vi Nou a Calonge

El món del vi torna a ser el gran protagonista aquest cap de setmana a Calonge amb la celebració de la Festa del Vi Nou. Una atractiva proposta que incorpora des de tastos de vins i formatges fins a espectacles infantils, passant per música en directe, parades de vi i productes artesanals i exposicions. Tot amb l´objectiu de posar en valor les qualitats del vi de Calonge, i a la vegada oferir activitats lúdiques i divulgatives al municipi. Més informació ....



Teatre - «Els nens desagraïts» a Girona

Aquest divendres al vespre els amants del teatre tenen una cita a La Planeta. A Sant Gregori es reunia als anys vuitanta una comunitat de famílies –liderada per la «Mare», autoproclamada «Missatgera de Déu»– que van decidir abandonar-ho tot per agermanar-se en una rígida comunitat catòlica. Aquest és el punt de partida de la nova obra del dramaturg gironí Llàtzer Garcia i la companyia Arcàdia.



Festa Major de Peralada

Peralada celebra aquest cap de setmana la seva festa major. Un esdeveniment que, com cada any, comptarà amb activitats diverses com animació infantil, l´elecció de la Pubilla i l´Hereu, la Nit de Monòlegs, audició i ballada de sardanes i el concert i ball de Festa Major. Durant tot el cap de setmana, entre divendres i diumenge, també s´instal·len la fira i atraccions per a tots els públics.