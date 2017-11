Depeche Mode se sumen al Mad Cool per repassar prop de quatre dècades de carrera

Depeche Mode repassarà els seus 37 anys de carrera al festival Mad Cool 2018, que ja ha anunciat participants com Massive Attack, Queens Of The Stone Age, Future Islands, Real Estate, MGMT, Jack Johnson i Fleet Foxes. En la seva llarga trajectòria, la veterana banda britànica referent en l'evolució de gèneres com la new wave, el synth pop o el rock gòtic ha venut més de 100 milions de discos i recentment ha publicat el seu catorzè LP ( Spirit, 2017).

Dave Gahan (veu), Martin Gore (guitarra i teclat) i Andy Fletcher (teclat) van començar la seva carrera a Basildon (Essex, Anglaterra) el 1980 amb èxit, tot i que el reconeixement internacional els va venir amb un imaginari més fosc i àlbums com Music for the Masses (1987) i Violator (1990) i cançons com Just Can not Get Enough, Never Personal Jesus o Enjoy The Silence.

Depeche Mode arribaran a festival Mad Cool en el marc de la seva gira Global Spirit Tour per oferir un concert «tan intens com emotiu en què repassaran les seves gairebé quatre dècades de carrera», segons va informar ahir l'organització del festival en un comunicat.