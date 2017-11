El jurament

Cineasta que va començar tot retratant la quotidianitat dels habitants del seu país a través d'un cert realisme, l'islandès Baltasar Kormákur va derivar posteriorment la seva trajectòria envers el thriller i el gènere policíac, un bagatge que li va servir per provar fortuna en més d'una ocasió dins la gran indústria nord-americana amb títols com Contraband (l'any 2012 i que, curiosament, esdevenia una nova versió del film Reykjavík-Rotterdam que realitzà el seu compatriota Óskar Jónasson) o Everest (2015), on mitjançant un elenc artístic farcit de grans noms com els de Josh Brolin, Jake Gyllenhaal o Keira Knightley, es basava en fets reals per relatar les peripècies de dues expedicions que s'enfronten a la pitjor tempesta de neu possible en el seu intent d'escalar el cim més alt del món.

Amb Medidas extremas, Kormákun assumeix tots els papers de l'auca (productor, director, guionista i intèrpret) per oferir un thriller de tall clàssic on ens conta el descens als inferns que haurà de realitzar un pare per tal de treure la seva filla de les urpes de la delinqüència i les drogues. Aquest protagonista, cirurgià de professió, ben aviat constatarà que aquesta tasca se li farà d'allò més complicada, ja que comprova com la policia demostra una total inoperància en el tema i, a més a més, es veu sotmès a tota mena de xantatges i extorsions. Cansat d'aquesta espiral d'entrebancs, el cirurgià decidirà aprofitar els seus coneixements mèdics per venjar-se de l'organització que controla la seva filla, encara que això suposi prendre les decisions més extremes.

A banda del propi Kormákur, Medidas extremas està protagonitzada per Hera Hilmar ( Anna Karenina), Gísli Örn Garðarsson ( Prince of Persia: Las arenas del tiempo) i Ingvar Eggert Sigurðsson, el qual ja formava part del repartiment d' Everest, fins ara darrer títol del cineasta.