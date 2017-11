Periodisme viatger al segle XXI

Si parlem del Mobile World Congress de Barcelona, el CES de Las Vegas, l´I3 de Los Angeles o les presentacions d´Apple a San Francisco, la majoria té clar que parlem dels més importants esdeveniments tecnològics del planeta. Tots ells –excepte els d´Apple– tenen una durada de diversos dies, la qual cosa et permet portar un equip més complet.

La setmana passada vam mostrar els dispositius que habitualment porto a la meva motxilla per tal de poder cobrir esdeveniments tecnològics en els quals el viatge es fa –anada i tornada– en una jornada. Però alguns lectors s´han estranyat que no hi hagués càmeres a l´equip i sí diversos mòbils. Encara que convé aclarir que sí hi ha càmeres. En abundància, a més. Però les reservo per a esdeveniments de més durada, com els esmentats anteriorment. En aquest cas no es tracta tant de viatjar lleuger –que també–, sinó de viatjar amb el millor que tenim al nostre abast. L´equip tecnològic amb el qual un servidor fa aquesta secció quan es troba a l´altra punta del món és una mescla d´alguns dels més moderns dispositius al costat d´uns altres no tan actuals però d´una qualitat insuperable. És el cas de les càmeres.

En primer lloc cal dir que no és estrany veure com aquesta alineació titular canvia, especialment pel que fa a càmeres. L´equip habitual està compost per la meva imprescindible Panasonic Lumix GH4 1 –950 €– calçada amb un extraordinari objectiu de 42,5 mm i obertura f1.8 que fa perdre els sentits. La «Pana» està acompanyada últimament per una Sony Alpha A6500 2 –1.650 €– que gràcies al seu teleobjectiu 28-70 mm fa que sigui, a més de manejable, molt versàtil.

Per a certs plànols de vídeo és necessari utilitzar càmeres més petites però que puguin oferir una qualitat que no desentoni amb les anteriors. Les càmeres d´acció són ideals 3 i a un servidor l´enamora la inesgotable TomTom Bandit –160 €– i la increïble qualitat d´imatge de la Sony FDR-X300R –600 €–, la lent Zeiss de la qual ofereix una lluminositat que la posa en el més alt del sector. I si algú us pregunta, les quatre graven vídeo en qualitat 4K. La cinquena càmera de l´equip és una Samsung Gear 360 de 2017 4 –250 €–, una de les poques càmeres que permeten realitzar directes en 360º.

Per gravar tanta foto i vídeo haig de reconèixer que només em refio de dues marques de targetes de memòria: SanDisk i Kingston 5. Totes les targetes SD i microSD que utilitzo són d´aquestes marques i les porto sempre en un estoig especial de Peli –30 €– que les protegeix enfront de cops i fins i tot de l´aigua. El bolcat de les imatges el faig posteriorment en un disc dur CalDigit Tuff de 2 TB 6 –215 €– que funciona amb tecnologia USB-C i que és resistent tant a caigudes com a l´aigua. Sí, és submergible!

La setmana passada ja vaig parlar dels suports per a mòbils de Shoulderpod, i avui cal fer-ho del seu model professional X1 7 –120 €. Aquest versàtil suport permet col·locar diverses càmeres, mòbils, micros o torxes de llum per obtenir plànols increïbles. Fabricat a Espanya, és sens dubte el més versàtil suport per gravar vídeo que existeix. No hi ha res semblant. Per descomptat no podia faltar un pal per a selfies. En aquest cas es tracta d´un de la marca Honor amb disparador que, malgrat ser d´aquests de promoció, funciona d´allò més bé.

Amb tant d´equip fan falta molts watts.

Dos carregadors 8 van sempre dins la meva maleta: el Trust Type-C de 60W –70 €– pot carregar des del portàtil fins a qualsevol mòbil amb aquest connector –tots els que porto damunt l´usen– i la càmera 360 de Samsung. La bateria portàtil Go Puck 6XR –84€– amb Qualcomm Quick Charge 3.0 de 9.000 mAh ofereix càrrega ràpida i, a més, la pots acoblar a qualsevol part.

Malgrat que l´àudio se sol gravar directament sobre el vídeo de les càmeres, a vegades és necessari fer-ho a part, com quan s´empren les càmeres d´acció. En aquest cas, un antic iPod Touch d´Apple 9 en combinació amb un micro de corbata Rode i un d´ambient de l´iK Multimèdia fan el treball a la perfecció.

A l´hotel, el dock Thunderbolt 3 (USB-C) d´Elgato 10 –300€– permet augmentar considerablement el flux de treball. Mitjançant un únic cable connecto al MacBook Pro diversos discos durs, el lector de targetes, les càmeres i damunt carrego l´ordinador. A més, un cable em permet connectar la tele de l´hotel a l´ordinador com a segona pantalla a través del dock d´Elgato.

Però en aquests viatges informatius no tot és treball. També hi ha temps per a la diversió. En l´avió 11 no poden faltar la Nintendo Switch –320 €– amb grans jocs com Doom o The Elder Scrolls Skyrim –55 € cada un. L´iPad Pro de 12" –des de 900 €– amb un teclat Logitech em permet tant veure les meves sèries favorites de Netflix com posar-me a treballar en ple vol. I quan has acabat el treball, a milers de quilòmetres de casa, arriba el moment de relaxar-se. Jo ho faig jugant. La consola nVidia Shield TV 12 –200 €– és imprescindible en els meus viatges llargs ja que converteix l´habitació de l´hotel en una petita part de la meva llar.