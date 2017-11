La unió fa la força

Després d'uns quants ajornaments, reescriptures de guió i escenes afegides (de la mà de Joss Whedon, autor de Los Vengadores ), finalment arriba als cinemes la pel·lícula de Zack Snyder que ha de marcar el futur de l'univers cinematogràfic de DC. Si la taquilla acompanya, suposarà el naixement de noves franquícies i las consolidació d'unes altres.

Liga de la Justicia comença exactament on acabava Batman v Superman, amb Bruce Wayne prenent consciència de la imminent arribada d'una perillosa amenaça i disposat a reunir un equip de superherois prou poderós com per plantar-li cara. Ja ha convençut Diana Prince, més coneguda com a Wonder Woman, però ha d'aconseguir la complicitat de tres companys més: Aquaman, hereu del tro d'Atlantis i amb la capacitat de comunicar-se amb éssers marins; Cyborg, un jove a qui la tecnologia va salvar la vida després d'un accident i també ha dotat d'unes habilitats extraordinàries; i The Flash, l'home més ràpid del món després que un llamp, combinat amb uns productes químics, canviessin la seva vida per sempre. Malgrat les reticències inicials, malgrat les seves evidents diferències de criteri, acaben convertint-se en la nostra única salvació.

El film, amb una prometedora durada de 120 minuts (la més curta de l'onada moderna de pel·lícules de DC), vol explicar tot això i també dibuixar noves línies narratives que es tractaran a les futures aventures individuals dels personatges. Liga de la Justicia compta amb un esplèndid repartiment encapçalat per Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill, Amber Heard, Amy Adams, J.K. Simmons, Jeremy Irons i Willem Dafoe, mentre que la banda sonora va a càrrec d'un Danny Elfman que va substituir Junkie XL quan la cinta ja es trobava en fase de muntatge.