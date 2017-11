El veí indiscret

El cineasta andalús Manuel Martín Cuenca va iniciar la seva trajectòria en el terreny del documental, un gènere que no ha deixat mai de conreuar però que sí que ha aparcat sovint per provar fortuna pels camins de la ficció. Per realitzar aquestes incursions, Cuenca ha optat normalment per traslladar al cinema relats literaris, com va fer en el que esdevindria el seu primer llargmetratge de ficció, La flaqueza del bolchevique (2003), tot adaptant Lorenzo Silva, o amb el relat d'Humberto Arenal Caníbal (2013), possiblement la millor obra fins a hores d'ara del cineasta.

Amb El autor, Cuenca torna a la inspiració literària, i ho fa ni més ni menys que amb la primera novel·la que va publicar l'escriptor Javier Cercas. Aquest relat breu, que es va publicar l'any 1987, juntament amb altres quatre narracions, amb el títol de El móvil (i que ha estat reeditat, ja en solitari, en dues ocasions més: l'any 2003 per Tusquets i recentment per Random House tot aprofitant l'estrena d'aquesta adaptació), s'endinsa en les pors i flaqueses d'un home que pretén, per damunt de tot, convertir-se en un escriptor de renom. Per a l'Álvaro, el protagonista, la seva existència es basa en la rutina i la mediocritat, un fet que s'ageganta, per contrast, amb el dia a dia de la seva parella, convertida ja en una escriptora d'èxit. Serà mitjançant els consells que li doni el professor de creació literària del taller on assisteix per millorar el seus escrits que l'Álvaro descobrirà i decidirà un bon dia que la ficció s'ha d'escriure tot emmirallant-se en la realitat. D'aquesta manera, l'aprenent d'escriptor començarà a manipular els seus veïns i les seves amistats per provocar i forçar entre aquests una sèrie de situacions que l'ajudin a crear una història, una història real que superi la ficció.

Amb Javier Gutiérrez com a protagonista principal del film, El autor compta també amb la presència de María León ( Cuerpo de élite, Carmina o revienta) i del sempre solvent Antonio de la Torre, convertit en aquesta ocasió en el professor que dona consells al protagonista.