Un directe de pel·lícula

L´alemany Hans Zimmer té una carrera prolífica en la composició de bandes sonores cinematogràfiques. Més de 120 obres l´avalen sobradament. L´any 1988 ja va rebre el seu primer gran reconeixement amb la nominació a l´Oscar a millor banda sonora original per Rain Man. Sis anys més tard, el 1994, seria premiat amb aquest guardó per la BSO de The Lion King. Des de llavors, ha rebut vuit nominacions més de l´Acadèmia. El 2016, inicia una gira europea en la qual, acompanyat per una munió d´immillorables músics —més d´una setantena—, presenta en directe alguns dels seus millors treballs. A causa de l´èxit de crítica i públic, decideix tornar a rodar durant el 2017 per Europa i Amèrica del Nord. En la seva parada a Praga, l´alemany va enregistrar aquest directe que ara publica en diferents formats, incloent-hi el visual, ja que el concert és alhora un espectacle de llums, formes i colors. Algunes de les composicions més destacades són True Romance, The Thin Red Line, Gladiator, The Da Vinci Code, les diferents entregues de Pirates of Caribbean, la trilogia de The Dark Knight, Sherlock Holmes, Inception o Interstellar. No deixen de ser les obres més populars i premiades de Zimmer, però amb una nova posada en escena i uns arranjaments encara més notables.