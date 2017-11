Deu propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

La fira de Sant Andreu celebra una nova edició - Torroella de Montgrí

La Fira de Sant Andreu se celebra dissabte i diumenge. És una de les més antigues i arrelades del municipi de Torroella de Montgrí i està estructurada com una veritable fira multisectorial, amb nombrosos actes complementaris a la mostra comercial, agrícola i ramadera, de caire lúdic i cultural. El valor que té la fira per al municipi empordanès transcendeix l´àmbit estrictament promocional. A més del vessant més comercial i professional, amb l´exposició de maquinària agrícola i animals de granja la fira també proposa una sèrie d´activitats adreçades a tots els públics, amb mercat de productes artesans, tallers per a la mainada, música en directe, visites comentades, exhibicions o xerrades temàtiques.



Productes ecològics a la fira Orígens - Olot

La sisena edició de la fira Orígens d'Olot tindrà vi, formatge, cervesa i pa elaborats de manera natural. És a dir, productes de proximitat i elaborats sense química. Amb temps, terra, sol i aigua. L'organització afirma que per primera vegada un 33% dels productes que es podran tastar a la fira tindran la garantia d'ecològics.



Ada Van i Dj. Rockit - Girona

Amb el rock´n roll com a font principal d´inspiració, però obrint el seu ventall a gèneres com el post-punk o tendències com l´indie, i amb la visible elegància de l´escena britànica, la banda barcelonina Ada Van arriba a Girona disposada a fer ballar el públic amb un repertori elèctric i suggerent. La vetllada seguirà amb Dj. Rockit.



La festa més exòtica - La Bisbal d'Empordà

Itaca Band, Orquestra Diversiones i Marsal Ventura posaran la música aquest dissabte a la Festa Exòtica de La Bisbal. Organitzada per l´associació Els Voltors, aquest esdeveniment convida tothom a passar una vetllada diferent, plena de sorpeses i amb un cartell ben atractiu i festiu perquè l´ambient sigui d´allò més divertit i exòtic!



«Guerrilla» - Salt

Guerrilla és una conferència, una classe de taitxí i una sessió de música electrònica. També és la primera incursió d´El Conde de Torrefiel en el terreny del teatre documental. Els serveixen de guia els pensaments, experiències i desitjos d´un grup de persones que comparteixen el mateix espai durant tot un dia.



«Ethica. Natura e origine...» - Girona

Si algú és capaç de desterrar la indiferència d´un espai teatral aquest és Romeo Castellucci. Capacitat de sorpresa i sobretot el talent d´oferir sempre noves i radicals perspectives. Ara aplica aquesta radicalitat a Ethica. Natura e origine della mente, una performance inspirada en l´obra de Spinoza.



«No se registran conversaciones de interés» - Girona

Any 2012. Alguns ciutadans residents a Ceuta viatgen fins a Síria per combatre amb l´Estat Islàmic. La policia en va intervenir els telèfons i en va controlar les publicacions a les xarxes socials. Aquest és el punt de partida de No se registran conversaciones de interés, de Roger Bernat.



La «Dolce Vita» del Mag Lari - Bescanó

Dolce Vita és un espectacle de màgia amb cert aroma italià. Una sorprenent i original posada en escena fruit de la inspiració combinada de la pel·lícula Dolce Vita i el hit musical de Ryan Paris. El Mag Lari delectarà novament al públic amb un repertori de jocs de mans diferents, ambientats en paisatges de la bella Itàlia.



Un matí de museus - Girona

La Xarxa de Museus organitza aquest diumenge a plaça de la Constitució de Girona un matí ple de tallers per als nens i nenes on podran descobrir i jugar al carrer. Aprendran a fer clauers de suro amb el Museu del Suro de Palafrugell, a fer nusos mariners amb el Museu de la Pesca de Palamós, a pintar sense colors amb el Museu d'Art de Girona. Un total de 18 museus participen de l´activitat.



Mariola Membrives - Banyoles

La cantant i actriu cordovesa Mariola Membrives s´ha donat a conèixer per la seva reinterpretació del mític àlbum Omega d´Enrique Morente o col·laborar amb la Fura dels Baus. Aquest diumenge però, arriba a Banyoles per presentar un repertori flamenc que homenatja mestres com ara Pastora Pavón, Marchena, Valderrama, La Paquera de Jerez o Chacón.