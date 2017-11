«Godless»: L'infern del bandoler

Després de la (injusta) cancel·lació de The Knick, Steven Soderbergh torna a la televisió produint un projecte per al seu amic Scott Frank, que li va escriure la molt reivindicable Un romance muy peligroso, amb George Clooney i Jennifer López. Es tracta d´un western de lectures molt contemporànies que s´ha estrenat aquesta mateixa setmana a Netflix.

Frank, un magnífic guionista, també dirigeix els sis episodis d´aquesta minisèrie que juga a recrear els aires del western clàssic, tot i que ràpidament adopta el to d´un tens exercici de suspens. El seu protagonista, Roy Goode, és un fora de la llei que viu en una permanent fugida des que es va enemistar amb el seu antic company, Frank Griffin. La seva travessia per l´oest el porta a un misteriós poble que només està habitat per dones. Goode s´hi estableix amb l´esperança que Griffin desisteixi en el seu intent de capturar-lo, però aviat s´adona que la seva nova llar és molt més perillosa del que aparenta. Godless sorprèn per la modernitat de les seves lectures, amb una al·legoria de l´apoderament femení que en tot moment defuig tot convencionalisme nar­ratiu, però també pel seu escrupolós respecte als paràmetres del western més aspre. Així, a la minisèrie són tan importants les atmosferes (Frank ve de la sèrie negra, i es nota) com els diàlegs, escrits amb un notable sentit de la tensió narrativa.

Un dels aspectes clau de Godless és el seu esplèndid repartiment, encapçalat per Jack O´Connell, Scoot McNairy, Thomas Brodie-Sangster, Jeff Daniels, Sam Waterston (que ja va treballar amb Daniels a les quatre temporades de The Newsroom) i la sempre esplèndida Michelle Dockery, que ja va donar una bona prova del seu carisma a sèries com Downton Abbey o Buena conducta. Per cert que Soderbergh ja treballa a la seva nova sèrie: Mosaic, un enigmàtic projecte per a HBO (i protagonitzat, entre d´altres, per Sharon Stone) del qual només se sap que l´audiència podrà participar activament a la resolució de la història.