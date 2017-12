La Fira de la Ratafia de Besalú celebra 25 anys

L'emblemàtic poble de Besalú celebra aquest cap de setmana la Fira de la Ratafia. Enguany una festa molt especial, ja que la fira compleix 25 edicions. Diferents parades d'artesania i de productes alimentaris, així com xerrades i concursos al voltant de la ratafia, ompliran els carrers de Besalú dissabte i diumenge.

La fira arrenca demà amb un concurs de dolços casolans elaborats amb ratafia Russet, a les sis de la tarda. Tot seguit, tindrà lloc la xerrada a càrrec de Xavier Codina, qui recordarà els 25 anys de la fira. L'empresari de Ratafia Russet explicarà la història que s'amaga darrere la fira i que l'ha fet famosa arreu de la província de Girona. Concretament, va ser Codina qui va dur a terme la xerrada de la primera edició de la Fira de la Ratafia de Besalú.

Tot seguit, els assistents podran degustar diferents productes artesanals de Besalú elaborats amb ratafia com unes galetes de xocolata, unes pomes al forn amb botifarra dolça, una coca amb crema i panses, trufes, torrons i una mousse de foie i nous caramel·litzades.

El punt fort de la fira arribarà el diumenge amb la degustació i venda de ratafies, a la plaça de la Llibertat, i el mercat d'artesania i de productes, al prat de Sant Pere. El punt estrella de la fira és, com cada any, el Concurs de ratafia casolana, on participen més d'una vintena de veïns de Besalú. El veredicte final es donarà a conèixer el diumenge a la una del migdia i la ratafia guanyadora comptarà amb una producció pròpia. Durant el mateix acte, es tastarà la ratafia guanyadora de l'edició anterior i es retrà un homenatge institucional a tots els licoristes pels 25 anys d'assistència a la fira.

Per tal de fer arribar la festa a tot tipus de públic, s'ha organitzat una sessió de música a les dotze del migdia amb el grup Xefla Band i una audició de sardanes a les cinc de la tard a càrrec de la cobla Baix Empordà, concert que tancarà la 25a edició de la Fira de la Ratafia de Besalú.

La Fira de l'Artesania va ser organitzada per primera vegada pel Patronat de Turisme de Besalú. Llavors el Patronat estava encapçalat per Josep Oliveras (1942-2004) i Maria Fauró, que feia de gerent. Oliveras era regidor en l'època de Joan Pèlachs i havia estat molts anys el president del Club de Futbol Besalú. Un home molt emprenedor el qual va obrir un restaurant a Besalú. Per altra banda, Fauró és una especialista en turisme.

La voluntat del Patronat era organitzar un esdeveniment que portés moviment de persones en uns dies freds i encara allunyats de les festes de Nadal. Van pensar a aprofitar que la Garrotxa és una comarca amb un bon consum de ratafia i van organitzar una fira que des de llavors no ha tingut variacions.

La primera edició de la fira va comptar amb un concurs de ratafies casolanes que va ser guanyat per Manel Ramon, mentre que Montserrat Grau va quedar segona. Xavier Codina va fer una conferència sobre ratafies a la Cúria Reial. Van tocar sardanes i va haver-hi un concert de les Veus de Besalú.