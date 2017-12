Els límits de la intimitat

Tot i no haver-se arribat a estrenar mai a les nostres contrades, el film italià dirigit per Paolo Genovese Perfetti sconosciuti (2016) va esdevenir un notable èxit de públic al seu país i va endur-se els premis de l'acadèmia del cinema italià a la millor pel·lícula i el millor guió en l'edició celebrada aquell any. Paolo Vasile, conseller delegat de la cadena privada Telecinco, del grup Mediaset, va veure en aquell film una magnífica oportunitat per realitzar-ne una nova versió a l'Estat espanyol, fet que el va conduir a parlar amb el cineasta Álex de la Iglesia per a proposar-li l'encàrrec. Sembla ser que la petició fou acceptada sense gaires entrebancs i, a pesar que el cineasta tot just acabava d'enllestir el seu darrer treball, El bar, va posar ràpidament fil a l'agulla en aquesta nova proposta que ara veu la llum amb el títol de Perfectos desconocidos.

La premissa del relat ens situa a la casa dels amfitrions d'un grup d'amics que es reuneixen per sopar: mentre discuteixen pel fet que encara no està tot l'àpat enllestit, l'Alfonso i l'Eva esperen l'arribada de la resta de comensals, formats per dues parelles més i un amic solter que, tot i que havia anunciat que vindria amb la seva nova xicota, finalment apareix sol. Tot transcorre amb relativa normalitat al llarg de la vetllada, fins que de cop i volta sorgeix la idea de què passaria si deixessin els seus telèfons mòbils a sobre de la taula i a l'abast de tothom amb tot el què aquest joc significa: trucades, missatges, xats, notificacions de xarxes socials, la seva vida sencera compartida a l'instant sense embuts. Naturalment, a partir d'aquest moment, comencen a sorgir tota mena de conflictes sentimentals i secrets gairebé inconfessables.

Belén Rueda, Eduard Fernández, Ernesto Alterio, Juana Acosta, Eduardo Noriega, Dafne Fernández i Pepón Nieto donen vida als set protagonistes d'aquesta comèdia negra narrada a ritme de vodevil.