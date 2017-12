Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

La Fira de la Ratafia de Besalú celebra 25 anys - Besalú

L'emblemàtic poble de Besalú celebra aquest cap de setmana la Fira de la Ratafia. Enguany una festa molt especial, ja que la fira compleix 25 edicions. Diferents parades d'artesania i de productes alimentaris, així com xerrades i concursos al voltant de la ratafia, ompliran els carrers de Besalú dissabte i diumenge.



El saló dels nuvis - Girona

El saló Tot Nuvis torna aquest cap de setmana. Fira de Girona organitza aquest esdeveniment, que enguany celebra la seva 25a edició, que comptarà amb 121 expositors en 4.000 m2 i que s´organitza amb l´objectiu de proporcionar en un únic espai tots els elements que els organitzadors poden necessitar per organitzar la boda.



Inici de la Mostra de Pessebres d'Olot - Olot

La Mostra de Pessebres d'Olot combina la tradició amb la contemporaneïtat. L'exposició de muntatges pessebrístics tindrà lloc entre el 2 de desembre i el 7 de gener. S'ubicarà en cinc seus (Museu dels Sants, edifici de l'Hospici, can Trincheria, biblioteca Marià Vayreda i claustres del Carme). Al pati de l'Hospici hi haurà 4 pessebres de gran format i a la Sala Oberta 2, una exposició de diorames. A la planta baixa del Museu dels Sants d'Olot, David López farà un muntatge amb les peces de la col·lecció Renart que custodia el Museu. A Can Trincheria s'hi podrà visitar una exposició de figures de músics. A l'escola d'Art i Disseny hi haurà un muntatge fet pels alumnes i a la biblioteca un altre inspirat en el riu.



Oques Grasses s´acomiaden temporalment - Torroella de Montgrí

L´Associació Indiketes del Montgrí organitza la seva Festa d´hivern, aquest dissabte a partir de les 11 de la nit, a l´Espai Ter de Torroella de Montgrí, amb els concerts de Muchacho & Los Sobrinos, que seran els teloners d´Oques Grasses, que s´acomiaden dels escenaris fins al 2019, i per acabar la nit la música de Dj Torrebruno. L´Espai Ter de Torroella de Montgrí, s´obre, un cop més, com una gran sala de concerts a peu dret, desmuntant tot l´aforament de butaques i obrint la sala principal al seu vestíbul. Demostrant un cop més la seva polivalència i capacitat de poder acollir una gran diversitat d´esdeveniments i formats, es converteix en un gran sala diàfana ideal per a la celebració de concerts de música per ballar.



«La llavor del Foc» - Girona

El Viatger –protagonista d´aquesta història i interpretat per l´actor català i gambià Babou Cham– porta sempre una maleta. Dintre de la maleta porta un misteri protegit per la terra. Millor dit, la llavor de l´existència explicada com un conte. Una representació sobre la vida i la humanitat dirigida per Carlota Subirós.



Els poders de la Bleda - Bescanó

Tots tenim superpoders. Els tenim tan amagats que costen de trobar, però quan els necessites, apareixen. La Bleda té la força d´una formiga perquè pot aixecar set vegades el pes d´una formiga, té el poder de desaparèixer perquè només aclucant els ulls ja no es veu, i pot salvar qui convingui només dient «un-dos-tres-salvats».



La deconstrucció d´un mur - Olot

Camaleònica Produccions presenta un espectacle de circ vital, poètic i integrador que utilitza l´arquitectura efímera per fer reflexionar sobre les limitacions físiques i mentals i la capacitat humana de sobreposar-s´hi. Construccions impossibles impulsen els artistes a treballar de manera col·lectiva per desconstruir un mur per edificar un nou món.



Concert de Cala Vento - Banyoles

Amb el seu debut homònim, Cala Vento van demostrar que són capaços de fer molt amb molt poc. Ara tornen amb un nou disc per explicar que res ha estat fortuït. Fruto Panorama (BCore, 2017) manté les constants vitals de la banda intactes sumant un gir en l´impuls. Dissabte el presenten a Banyoles.



«Ragazzo», a la Planeta - Girona

L´actor Oriol Pla dona vida a l´activista italià Carlo Giuliani, assassinat pels trets de la policia en les protestes antiglobalització que van tenir lloc a la ciutat de Gènova l´estiu de 2001. Un crit a la vida i a la reivindicació de la memòria col·lectiva i de la història que els amos del món mai escriuran per a nosaltres firmat i dirigit per Lali Álvarez.



L'abisme de Pau Vallvé - Salt

Després d´haver fet una gira de 90 concerts amb el seu anterior disc (Pels dies bons, 2014) el cantautor barceloní Pau Vallvé torna als escenaris acompanyat d´una nova formació, per presentar Abisme cavall hivern primavera i tornar, un àlbum més elèctric i potent que es deixa endur pels aires del folk-rock.



Foo en concert al Yeah! - Girona

Des de les terres de ponent, arriben a Girona la banda de rock psicodèlic Foo. Una formació que combina el rock independent amb les atmosferes més crues, oferint com a resultat un so que no deixa indiferent. Amb quatre àlbums publicats, aquest grup s´ha erigit com un dels grans representants de l´underground català.