Regals nadalencs: Avis digitals

Més enllà dels habituals i anodins regals nadalencs per als avis, hi ha tot un món de possibilitats, especialment tecnològiques. Aquest o aquell gadget que, a priori, no està concebut per al públic sènior, pot ser un objecte no només entretingut, sinó també útil per a la gent gran. Així que comencem per unes coses útils.

Pocs artefactes són més profitosos per a una persona gran que un tensiòmetre. Però com no podia ser d´una altra manera, en aquesta secció no parlarem d´un tensiòmetre qualsevol, sinó d´un intel·ligent. Tal és el cas del iHealth Sense –60 €–, que se sincronitza amb el mòbil –Android o iPhone–i porta un control precís de la pressió arterial, la freqüència cardíaca i fins i tot detecta arrítmies.

La calefacció de casa és un maldecap en aquesta època de l´any ja que és molt difícil regular-la de forma eficient. La firma Netatmo té un kit de termòstat i vàlvules intel·ligents per a radiadors –200 €– que permeten estalviar fins a un 42% d´energia. A més es poden comprar i afegir tantes vàlvules de radiador –80 € c/u– com es vulguin. I tot, controlat des del mòbil de forma senzilla i pràctica. Útil, oi?

Encara que, per a utilitat, aquest clauer, també intel·ligent. El seu nom és Tile Sport –75 € el pack de dos– i és el rastrejador Bluetooth més potent que existeix, amb un abast de 60 m. Que per a què serveix? Fàcil: si l´avi no troba les claus o l´àvia la seva bossa, els trobaran amb només utilitzar una app. I el sensor comença a xiular.

Apple ha estat sempre una de les marques més implicades a ajudar la gent gran. El seu nou Apple Watch Series 3 –des 370 €– n´és una bona prova. Monitoritza el ritme cardíac, detecta arrítmies mitjançant una app i ja s´està utilitzant per realitzar estudis mèdics sobre problemes cardiovasculars.

Encara que tots tenim un GPS al mòbil, la gent gran segueix preferint la senzillesa d´ús del TomTom de tota la vida. I el nou, el Via 53 –200 €–, serveix a més de mans lliures per al cotxe, és compatible amb Siri d´Apple i Google Now, i ofereix l´estat del trànsit en temps real. I és tan fàcil d´utilitzar que sorprèn. Li dius a on anar i et busca el camí. Una meravella.

Les xarxes wifi solen ser una molèstia, però D-Link ha llançat els seus nous adaptadors intel·ligents COVR –220 €– amb els que sempre estàs connectat amb la millor cobertura possible a casa. Aquest sistema estalvia problemes i evita les típiques trucades del «no em funciona el wifi».

I és que tenir una xarxa sense fils en condicions permet que la nostra gent gran gaudeixin al màxim de tecnologies com la del nou iPad Pro –des 730 €–. És més lleuger i prim que altres i les seves opcions d´ús per a persones amb problemes auditius o visuals són úniques. Imprescindible posar foto dels nets.

Per als més grans més actius, els auriculars Flex Arc Wireless de IFROGZ –35 €– seran un gran regal ja que són còmodes, lleugers i molt resistents. Ideals per usar en la caminada diària, imprescindible a certes edats...

I a casa, els nous auriculars Sony WH-1000Xm2 –380 €– són perfectes ja que la seva tecnologia permet aïllar-te del soroll exterior mentre que deixa escoltar la veu de qui està parlant.

Per als avis manetes, el regal perfecte és la incombustible Dremel 3000 –des 80 €– que serveix per fer gairebé qualsevol treball de bricolatge i així mantenir la ment ocupada i la casa feta una meravella.