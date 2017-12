Degustacions i parades d´artesania a la Fira de Camprodon

Camprodon celebra aquest cap de setmana la Fira de la Puríssima. Durant tres dies el centre de la vila s´omple d´estands, activitats i degustacions per a tots els públics per donar el tret de sortida a les campanyes de Nadal, esquí i hivern.

La mostra comptarà aquest any amb la presència de 52 expositors distribuïts en tres espais representatius del municipi: la plaça de la Vila, el parc del Pont Nou i la plaça de Santa Maria. L´edició d´enguany és la tercera que es fa des que la Regidoria de Turisme, Activitat i Promoció Econòmica de l´Ajuntament de Camprodon va decidir renovar-ne el format i oferir a les entitats de la Vall de Camprodon i de la comarca la possibilitat de participar-hi.

Com en l´edició passada, la Fira de la Puríssima fa un nou salt qualitatiu i aposta per ampliar la seva oferta. Aquest any, a més de consolidar els espais de la plaça de la Vila i el parc del Pont Nou, en suma un de nou a la plaça Santa Maria, on s´ubicaran, entre d´altres, la Fira d´Automoció i l´espai de maquinària agrícola, dues de les grans novetats. «Situem la fira a tres ubicacions icòniques del municipi amb la intenció que la Puríssima no sigui només una fira de serveis sinó que també esdevingui una oportunitat per donar a conèixer i potenciar el patrimoni històric, arquitectònic i natural de Camprodon», explica Xavier Juncà, regidor de Turisme, Activitat i Promoció Econòmica de l´Ajuntament de Camprodon.

La inauguració de la Fira de la Puríssima tindrà lloc avui a les 12 del migdia, a la plaça de la Vila, i estarà presidida per l´alcalde de Camprodon, Xavier Sala.

Activitats paral·leles

La Fira de la Puríssima també disposarà d´espais complementaris, com l´exposició d´Instagramers, l´exposició de la mainada o les atraccions infantils, que s´ubicaran a la plaça de Santa Maria. Així mateix, durant aquests tres dies Camprodon oferirà un ampli ventall d´activitats paral·leles, com ara l´exposició dedicada a Peret Blanc, l´exposició de les obres finalistes del Premi de Pintura Manel Surroca, el lliurament de premis del Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon i l´exposició amb motiu del 15è aniversari del certamen, el concert de La Selvatana, el Caçations, la visita guiada al poble de Camprodon, el trenet turístic, el Pare Noel i el pallasso Perruquí.