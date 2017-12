Enemic meu

Conten els mitjans de l'època que el definitiu i sorprenent (per difícil) acord de pau que es va produir l'any 2007 a Irlanda del Nord entre els partits polítics del Sinn Féin i el partit Unionista va esdevenir-se en el moment en què els seus dos principals líders (Martin McGuinness i Ian Paisley) hagueren de conviure forçosament al llarg d'unes hores a dins d'un avió en un viatge de protocol als Estats Units per visitar l'aleshores president George Bush. Tot i que es pot qüestionar la veritable certesa d'aquest episodi, el fet és que, si més no, sí que va servir perquè dos fins aleshores acèrrims enemics polítics (sembla ser que ni es donaven el bon dia) apropessin posicions i establissin el que seria la primera pedra perquè la pau a Irlanda del Nord fos definitiva.

El cineasta Nick Hamm (autor del films com El enviado o de la sèrie televisiva Full Circle) parteix d'aquesta premissa històrica pel relat que ens proposa a El viaje, un film que s'erigeix com un duel interpretatiu d'alta volada entre els actors Colm Meaney (el qual dona vida a McGuinness) i Timothy Spall (que caracteritza a l'unionista Paisley). Canviant l'anècdota de l'avió per un viatge realitzat en automòbil i no exempt de múltiples contratemps i aturades per posar benzina o decidir-se a estirar les cames tot passejant pel bosc, El viaje ens mostra com gradualment aquests dos personatges a priori antagònics aniran forjant una certa empatia que acabarà amb una amistat d'allò més sorprenent.

Presentada en el Festival de Venècia d'enguany, el film esdevé la darrera interpretació abans de morir del gran John Hurt, aquí en un rol secundari.