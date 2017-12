Festival de Nadal

D'entre totes les pel·lícules que han intentat normalitzar el paper de la dona a la comèdia eixelebrada, no hi ha dubte que una de les millors és Malas madres, que feia humor sobre els tòpics més arrelats al gènere: la insistència a mostrar les dones com a éssers encantadíssims de renunciar a tot per tenir cura dels fills, però sobretot la mania de pressuposar que són més delicades i menys divertides que els homes.

El film dels guionistes i directors Jon Lucas i Scott Moore (creadors de la trilogia de Resacón en Las Vegas) era particularment punyent en això últim, elaborant un vindicatiu discurs sobre que es pot ser una bona mare i, al mateix temps, saber muntar-se unes farres llegendàries. Ara el mateix equip tècnic i artístic vol repetir la jugada a Malas madres 2, que mostra les tres protagonistes enfrontant-se a la pitjor època de l'any possible a l'hora de conciliar responsabilitat i diversió: el Nadal.

El film, doncs, comença amb les tres amigues decidint que el Nadal no podrà amb elles. Mentre gestionen com poden la seva facilitat per ficar-se en embolics, les seves respectives famílies s'han de fer a la idea que aquest no serà un Nadal convencional. Perquè, en el fons, el repte serà haver de mostrar la seva veritable personalitat a les persones que menys preparades estan per acceptar-la: les seves mares. L'èxit de la primera part va fer gairebé immediat l'anunci d'aquesta seqüela, que si sap mantenir el to de la primera part no tindrà problemes per convertir-se en un dels blockbusters de la temporada nadalenca. Al film hi repeteixen les tres esplèndides protagonistes, Mila Kunis, Kristen Bell i Kathryn Hahn, molt ben acompanyades per Jay Hernández, Susan Sarandon, Cheryl Hines, Peter Gallagher i la gran Christine Baranski.