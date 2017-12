Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

El veus celebra la seva segona edició - Olot

Fins al pròxim diumenge dia 10 de desembre, la veu serà la protagonista a la capital de la Garrotxa amb el Festival de Grups Vocals de Catalunya. En la seva segona edició, el VEUS es proposa acostar la música vocal a tothom a través de 13 propostes. Enguany s´incorporen al programa propostes de grups internacionals com Solala (un nou gènere de música vocal sueca), The Sons of Pitches (una formació del Regne Unit sortida dels pubs de Birmingham i que actualment participa als millors festivals a cappella d´Europa) o Gema4 (un quartet vocal cubà amb els boleros, el feeling i els sones tradicionales com elements distintius de la seva discografia), així com un grup nacional finalista de l´última edició del concurs de TV3 Oh Happy Day, Sound Six.



«Masacre» - Lloret de Mar



Teatre de Lloret de Mar - Dissabte 9

En aquest relat, teatralment lliure però amb voluntat de rigor històric, un home i una dona sense cap mena de poder es lleven un bon dia amb la intenció d´acabar amb el capitalisme a Espanya. A partir d´aquest propòsit sinistre, viatgen a 1939 per tornar a refer el camí des de llavors fins ara. Aquesta vegada, amb els ulls oberts.



El «Cyrano» de Lluis Homar - Girona



Teatre Municipal - Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10

Després de posar-se a la pell de tots els personatges de Terra baixa i triomfar arreu del país, Lluís Homar torna al Festival per posar-se el nas d´un dels soldats poetes més famosos de la història del teatre: Cyrano de Bergerac. L´obra és una adaptació del clàssic d´Edmond Rostand reescrita i dirigida per Pau Miró.



Trombone Shorty - Salt



La Mirona - Divendres 8

Troy Andrews, més conegut com Trombone Shorty, presenta Parking Lot Symphony. Aquest treball és una mostra de les seves arrels i també de la seva curiositat per una multitud de sons i ritmes, des de l´alegre estrèpit de les brass bands i el funk més ballable, passant per la bellesa sentimental del blues, el hip-hop o el pop.



The Freeborn Brothers - Palafrugell



Mediterrània Espai Fòrum - Dissabte 9

Prenent com a punt de partida l´ànima gipsy, la formació polonesa establerta al Regne Unit presentarà aquest dissabte a Palafrugell una amalgama de ritmes, que també inclou el folk d´arrel anglosaxona. Al Baix Empordà hi arriben amb un nou àlbum sota el braç, Instant Magic, publicat aquest any.



Rosalía i Refree - Girona



Auditori de Girona - Dissabte 9

Tradició i experimentació, el flamenc de Manolo Caracol i el minimalisme nord-americà. Així és Los Ángeles, un disc iconoclasta per necessitat, un disc sorgit de la unió entre Rosalía i Raül Fernández. Ella és una de les veus més prometedores i personals del flamenc actual; ell, un dels noms de referència de la producció.



«Còsmix» de Teatre Mòbil - Palamós



Teatre La Gorga - Diumenge 10

La Cia. Teatre Mòbil porta l´espectacle Còsmix a Palamós. Una proposta recomanada per a nens i nenes de més de 5 anys, és la història de dos viatgers infatigables, estranys i extravagants que arriben a l´escenari, programats per fer riure i, com dos homes orquestra, despleguen les seves millors habilitats per fer-ho.



«Diari d´un boig» - Girona



Sala La Planeta - Divendres 8 i dissabte 9

Oskaras Kor–unovas ha trobat en l´obra de Nicolai Gogol Diari d´un boig el pervers mecanisme per explicar com un home corrent es pot convertir en un dictador. El director lituà, capaç d´il·luminar amb el seu intens teatre les parts més fosques de l´ànima humana, converteix aquest monòleg en un inquietant tractat sobre les claus del feixisme.



Maria Arnal i Marcel Bagés - Torroella de Montgrí



Auditori Espai Ter - Dissabte 9

Autèntica revelació del 2016, Maria Arnal i Marcel Bagés presenten el seu àlbum de debut, 45 cerebros y 1 corazón (Fina Estampa, 2017). Recent Premi Ciutat de Barcelona de Música pel seu segón EP, Verbena, escollit Millor Single Nacional per la revista Rockdelux i Obra Artística de l´any segons els lectors de Time Out.