Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

La Volta celebra una edició nadalenca - Girona

Els dies 15, 16 i 17 de desembre la plaça de l´Assumpció del barri de Sant Narcís de Girona torna a engalanar-se per acollir l´edició especial de Nadal, sumant-se a la festa de la llum VIBRA, tot ampliant dies i horaris. Durant tres dies tothom és benvingut a gaudir de les activitats i els tallers creatius programats per a tots els públics, disfrutar d´una programació amb concerts, teatre, projeccions, exposició d´art contemporani? i a realitzar les compres nadalenques a Sant Narcís, donant suport al comerç de proximitat, sostenible i de qualitat, escollint els regals més originals d´entre les més de 30 parades dedicades a l´art, la nova artesania i el disseny.



Pessebre vivent - Castell d'Aro

Nucli Històric - Diumenge 17

El Pessebre Vivent de Castell d´Aro es consolida, un any més, com el degà de la modalitat a Catalunya, assolint la seva 59a edició (es va començar a escenificar l´any 1959), i havent-li estat concedida l´any 2011 la Creu de Sant Jordi. També hi haurà representacions els dies 23, 25, 26 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener de 2018.



Iseo & Dodosound - Salt

Sala La Mirona - Dissabte 16

El projecte musical d´Iseo & Dodosound neix com un espai de trobada d'aquests dos artistes de Pamplona. Amb passats musicals ben diferents, comencen el seu camí el 2014 creant un híbrid dels seus dos bagatges i influències. Ritmes jamaicans i urbans es fusionen, en companyia de la secció de vent The Mousehunters.



Raphael, l´etern seductor - Girona

Sala Montsalvatge de l´Auditori - Diumenge 17

El veterà cantant Raphael presenta aquest diumenge a l´Auditori de Girona Loco por cantar, la gira de les seves noves cançons i de tots els seus èxits. Un espectacle en el qual repassarà el disc Infinitos Bailes, editat a principis d´aquest any i que compta amb notables col·laboracions, a més de repassar els seus clàssics.



Homenatge a LluÍs Llach - Torroella de Montgrí

Auditori Espai Ter - Diumenge 17

Aquest any la producció de Nadal de l´Escola municipal de música i dansa de Torroella de Montgrí es dedicarà a l´aniversari Llach, 50 anys de música, col·laborant així amb els diferents actes que al llarg d´un any és faran per celebrar la carrera del músic de Verges. Un concert d´orquestra, grans formacions, cors, dansa i altres artistes convidats.



Kadziela & López quartet - Girona

Sunset Jazz Club - Dissabte 16

El saxofonista polonès Maciej Kadziela i el baterista i compositor gallec Carlos López uneixen les seves energies i inquietuds en aquest interessant projecte, que s´ha presentat amb gran èxit en diferents escenaris europeus. Estaran acompanyats pel pianista Xan Campos i pel contrabaixista japonès Masa Kamaguchi.



Gabriela Montero - Banyoles

Auditori de l´Ateneu - Dissabte 16

Per cloure la seva residència artística a l´Ateneu de Banyoles, la pianista veneçolana Gabriela Monero ha escollit una obra plena d´intensitat emocional: El viatge d´hivern de Schubert. En aquest últim concert, en el qual s´acomiada del Pla de l´Estany, Montero s´acompanyarà del baríton Sam McElroy.



«El messies» a l´Auditori - Girona

Sala Montsalvatge de l´Auditori - Dissabte 16

La mítica fomació anglesa, Gabrieli Consort & Players, sota la direcció del seu fundador, Paul McCreesh, ofereix aquest dissabte a l´Auditori de Girona, l´obra mestre de Händel: El Messies. El recital comptarà amb Anna Dennis, soprano; Rupert Enticknap, contratenor; Thomas Walker, tenor i Neal Davies, baix.



Miquel Vilella al Yeah! - Girona

Sala Yeah - Divendres 15

El nou disc de l'autor reusenc Miquel Vilella, La Línia Màgica, va ser publicat el passat 10 de febrer, i segons el mateix músic, es tracta d'un disc sobre l'amor i les seves circumstàncies. Aquesta nit el presentarà en directe a la sala Yeah de Girona, en un esdeveniment que tornarà a comptar amb la sessió posterior del gironí Dj. Radio Beat.