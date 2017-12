J.J. Abrams és el pare de la nova trilogia de Star Wars, i el seu segell es palpa a la majoria de decisions creatives. Però com ja va saber fer George Lucas en el seu moment, a Els últims Jedi ha cedit la batuta a un altre cineasta que, a més, ha demostrat tenir una visió molt clara del fantàstic.

L´escollit és ni més ni menys que Rian Johnson, l´home que a Looper va demostrar que no tot estava inventat en viatges temporals. A Els últims Jedi té uns quants reptes per davant: el primer i més important és preservar aquell aire entre nostàlgic i innovador que transpirava El despertar de la Força, però també fer justícia a la intensitat d´un argument que recorda, i no és cap casualitat, a L´imperi contraataca. Aquí, com en aquell esplèndid film, hi ha un imperi rearmat després de l´intent de construir una arma de destrucció massiva, i també hi ha un protagonista que s´entrena per complir amb el seu destí mentre dubta dels seus orígens i, especialment, de la fina línia que separa el bé del mal.

Els últims Jedi, que amb 152 minuts es converteix en la pel·lícula més llarga de tota la saga, té també l´enorme responsabilitat d´estar a l´alçada dels girs narratius d´El despertar de la Força. Aquesta tirania de les expectatives, que no deixa de ser hereva del que el mateix Abrams va instaurar a la sèrie Lost, és nou a l´imaginari de Star Wars i ha portat els fans a analitzar els tràilers amb una vocació gairebé quirúrgica. El film està protagonitzat per Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Domhnall Gleeson, Benicio del Toro, Laura Dern, Gwendoline Christie i Carrie Fisher, en la que serà la seva darrera aparició cinematogràfica.