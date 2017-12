L'«smartphone» de l'any

És una de les preguntes més recurrents de l'any, la de quin és el millor mòbil. I la resposta és simple: aquell que millor s'ajusta a les necessitats de cadascú. Però si encara hi ha algú amb dubtes, aquí reuneixo els millors telèfons dels gairebé quaranta que hem provat al llarg d´aquest 2017 que s´acaba.

L´etern referent

Apple iPhone 8 Plus

És la penúltima versió del telèfon que ens va canviar per sempre, i és superlatiu en tots els sentits. Un servidor prefereix la versió Plus, amb pantalla de

5,5 ". Grava vídeo 4K a 60 fps.

Cada any, una sorpresa

Samsung Galaxy Note 8

El gegant coreà no s'adorm en els llorers i després de la decepció que va suposar el Note 7 ha sabut demostrar que estan a dalt de tot. Imprescindible per als addictes al llapis digital.

intel·ligència artificial

Huawei Mate 10

El primer telèfon Android amb intel·ligència artificial és tan sorprenent com eficient. El mires pertot arreu i solament veus coses bones. Com el bon vi, millora amb el pas del temps.

la revolució en vídeo

LG V30

Tots sabem que LG fa uns telèfons superlatius, però amb el V30 han destapat el pot de les essències. El primer del món amb zoom intel·ligent per al vídeo. Avui surt a la venda a Espanya.

torna per nadal

BlackBerry KEYone

Una de les més grates sorpreses de l'any. BlackBerry torna en gran amb un teclat de debò. Potència i elegància s'uneixen en un dispositiu que mereix estar entre els millors de l'any.

En tres dimensions

ZTE Blade V8

Som fans de la marca ZTE, cal reconèixer-ho. Són els únics que poden fer un dispositiu de tal qualitat a un preu tan ajustat. I la seva càmera doble fa unes fotos 3D que molen moltíssim.

Gamma alta, preu raonable

HTC U11 Life

HTC segueix donant guerra amb mòbils de gran qualitat a preus molt continguts. L´U11 Life fa servir un sistema pel qual prement el telèfon per les vores es poden realitzar diferents accions. Una genialitat.

la gran pantalla

Xiaomi Mi Mix 2

Tothom en parla, però ara –per fi– són oficialment a Espanya. I arriben amb meravelles com el Mi Mix 2, el seu vaixell almirall, amb pantalla «completa» que et transporta a una altra dimensió.

Qualitat i preu

Gigaset GS170

La marca alemanya ha anat fent els seus smartphones de forma tímida però que resulta. El GS170 costa molt poc però val moltíssim. Ja no tens excuses per canviar el teu vell mòbil.

qualitat d´imatge

Sony Xperia XZ1

La seva pantalla HDR és impressionant, i la seva càmera capaç de gravar vídeo superlent a 960 fps et deixa al·lucinat. A més ara venen amb uns auriculars Ear XEA 10, que costen 200 €, de regal.