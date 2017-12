Històries de Coney Island

Després del que va esdevenir el seu desigual tour europeu i encara amb la fèrria voluntat de voler rodar una pel·lícula a l'any, semblava que la carrera de Woody Allen passava per hores baixes i, encara pitjor, per una alarmant desídia a l'hora de desenvolupar els seus relats. Tanmateix, l'estrena de «Blue Jasmine» l'any 2013 va retornar-nos el cineasta lúcid i incisiu que ens havia captivat anys enrere, i títols posteriors com Irrational man (2015) o Cafe Society (2016) han confirmat que, tot i no arribar a nivells magistrals, el cineasta de Manhattan torna a estar en plena forma.

Amb Wonder Wheel, a més a més, Allen referma una nova relació professional amb els estudis Amazon, amb els quals ja va col·laborar per dur a terme la seva primera experiència en el món de la televisió (la sèrie Crisis in Six Scenes) i que ara tornen a comptar com a principals productors d´aquest treball.

Situada al mític parc d´atraccions que es troba a Coney Island, Wonder Wheel s'erigeix com un drama sentimental amanit amb espurnes de cinema negre i que compta amb quatre protagonistes com a principal element narratiu.

Per una banda, ens trobem amb el matrimoni format per la Ginny (una exactriu emocionalment volàtil que ara treballa com a cambrera) i en Humpty (l'encarregat de fer girar la «nòria» que dona títol a la pel·lícula) i, per altra part, en Mickey, un vigilant de la platja que somia convertir-se en escriptor i que serà el que anirà explicant el relat d'aquesta parella i de l'aparició de la Carolina, el quart personatge en discòrdia, filla d'en Humpty i que ve a demanar-li ajut en el moment en què una banda de gàngsters la persegueix.

D'aquesta manera, Wonder Wheel ens proposa un relat que bascularà entre els draps bruts que aniran sorgint per part d'una parella que està en plena crisi sentimental i els conflictes que s´aniran generant en el moment de l´aparició de la Caroline.

Ambientada a través d´una meticulosa posada en escena i una fabulosa fotografia del mestre Vittorio Storaro en els anys cinquanta del segle passat, Wonder Wheel compta amb un quartet protagonista de luxe format per Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake i Juno Temple.