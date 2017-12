Un joc salvatge

L'any 1995, i amb l'actor Robin Williams com a principal reclam, s'estrenava arreu del món la pel·lícula Jumanji, una adaptació de la novel·la juvenil de títol homònim escrita per Chris Van Allsburg l'any 1981.

L'èxit de públic del film fou notable, i ben aviat es va començar a treballar amb una seqüela que continués rendibilitzant aquest univers. Per diverses circumstàncies, aquest projecte (en el qual estava implicat en el guió John Hugues, l'autor de films tan mítics com El club de los cinco o Todo en un día) no es va acabar de materialitzar mai, i tot plegat va quedar en el calaix de l'oblit fins que la productora Sony Pictures va decidir reprendre el repte fa un parell d'anys.

El resultat d'aquesta posada al dia del relat original és Jumanji: bienvenidos a la jungla, un film en el qual se'ns conta com quatre adolescents aficionats als videojocs es veuran introduïts en aquesta aventura i de la qual només en podran sortir tot completant les missions que els seran assignades i que els obligaran a enfrontar-se amb una infinita varietat de trampes de la selva.

Amb el referent de la primera adaptació encara present (Alan Parish, el personatge que interpretava Robin Williams, els ajudarà tot deixant pistes de com sortir-se'n en cada ocasió d'una manera més o menys virtual), Jumanji: bienvenidos a la jungla, estableix com a principal al·licient argumental el fet que els quatre adolescents protagonistes passaran a convertir-se en personatges arquetípics de videojocs una vegada hagin d'iniciar l'aventura.

D'aquesta manera, el tímid Spencer serà un seductor musculós, l'esportista Fridge serà una mena d'Einstein, l'atractiva Bethany es convertirà en un professor setciències, i la maldestra Martha es transformarà en una guerrera amazona.

Jake Kasdan (autor de títols com Orange County o Bad teacher i fill del també cineasta Lawrence Kasdan) dirigeix aquesta pel·lícula protagonitzada per un quartet format per Dwayne The Rock Johnson, Karen Gillan, Jack Black i Kevin Hart.