Lady Gaga tindrà un espectacle permanent en un hotel de Las Vegas durant dos anys

L'estrella nord-americana del pop Lady Gaga tindrà una «residència» (espectacle permanent) a Las Vegas durant dos anys a partir de desembre de 2018 a l'hotel Park MGM, l'antic Monte Carlo. Segons s´explica en un comunicat de premsa, la cantant i els responsables del grup hoteler han arribat a un acord per a una sèrie de concerts, encara sense quantificar, que tindran lloc al teatre Park de l'hotel Park MGM. «És la terra d'Elvis, Tony Bennett i Frank Sinatra, el Rat Pack, Judy Garland i Liza Minnelli. Ha estat sempre un somni per a mi actuar a Las Vegas», va afirmar Lady Gaga.

La cantant va assenyalar la seva modèstia per formar part d'una «històrica» ??relació de cantants que han actuat a la ciutat del joc, i per tenir l'honor de crear un nou espectacle «com res del que Las Vegas hagi vist abans». «Podeu comptar amb aquesta artista sempre per a una cosa: deixaré el meu cor sobre l'escenari cada nit. Gràcies als meus fans per creure sempre en mi. Ens veiem a Las Vegas. Ho aconseguirem!», afegeix l´artista.

Les dates i la venda d'entrades per als concerts de Lady Gaga a Las Vegas s'anunciaran pròximament.