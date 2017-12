Les propostes més nadalenques per aquest cap de setmana

La pista de gel obre portes al Palau de Fires - Girona

El Nadal a Girona sempre ve acompanyat d´una de les pistes de gel cobertes més grans de Catalunya, concretament, amb 800 m2 de pista i un tobogan de 2,5 metres d´alçada, 27 metres de llargada i 3 carrils per baixar-hi amb trineu. La Pista de Gel s´inaugurarà dos dies abans de Nadal, aquest dissabte dia 23 de desembre a les 10h del matí, i restarà obert fins el diumenge dia 7 de gener. La Pista de Gel i el tobogan estaran en funcionament cada dia de 10h a 21h, excepte el 24 i 31 de desembre (de 10h a 19h), el 25 de desembre (tancat), l´1 i el 6 de gener (de 16h a 21h) i el 5 de gener (de 10h a 15h). El preu per patinar és de 8 euros per hora i inclou el lloguer dels patins, mentre que 4 baixades en trineu pel tobogan tenen un cost de 3 euros.



Concert vocal de Nàiade - Girona

Auditori Josep Irla de la seu de Generalitat de Catalunya - Divendres 22

Una any més els amics del md'A i els Serveis territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, oferireixen una cita musical que s'ha instituït com una de les cites ineludibles del Nadal gironí. Una ocasió perfecta per gaudir d'una proposta musical molt nadalenca i de primer nivell, amb el grup vocal Nàiade.



El concert de Nadal - Olot

Teatre Principal - Divendres 22

L´Escola Municipal de Música d´Olot vol celebrar el Nadal a través de la música, amb un concert on hi participaran els conjunts instrumentals i corals de l´escola. Cada grup interpretarà peces del seu repertori escollides per l´ocasió. El concert acabarà amb diverses nadales interpretades per una gran coral.



Concert del Cor Geriona - Girona

Sala Montsalvatge de l´Auditori - Dissabte 23

Aquestes festes Geriona presenta un nou espectacle, L´esperit del Nadal! En aquest concert que se celebra a l´Auditori de Girona hi sonaran nadales conegudes, en descobrireu de noves i també hi trobareu alguns temes de l´últim disc de Geriona: Nadal a Veus, que es va presentar l´any passat.



Nito Figueras & Laura Simó - Girona

Sunset Jazz Club - Dissabte 23

El pianista Nito Figueras i la cantant Laura Simó lideren el quintet que presentarà aquest dissabte al Sunset Jazz Club de Girona, White Pepper, un àlbum que ret homenatge als discs White Album i Sgt Peppers de The Beatles. La parella estarà acompanyada per Guim Garcia (saxo i flauta), Jordi Franco (baix) i David Simó (bateria).



Xocolatada i Cagatió - Girona

Plaça Salvador Espriu - Dissabte 23

Aquest dissabte, a partir de 2/4 d'11 del matí, arriba a la Plaça Salvador Espriu i al Mercat del Lleó la tradicional festa del cagatió. La celebració arrencarà primer amb una xocolatada per refugiar-se del fred. Tot seguit, a 2/4 de 12 del matí, tindrà lloc el cagatió a la plaça del Lleó. Una festa a la qual estan convidats grans i petits.



El rebost natural del call - Girona

Museu d´Història dels Jueus - Diumenge 24

Un passeig per seguir els passos d´una cuinera de la Girona medieval que cull ingredients naturals pel plat del Sàbat. Des dels patis del Call fins als jardins de fora la muralla, la ciutat ofereix una gran i insospitada varietat de plantes comestibles i aromàtiques que ja són citades a la Bíblia.



El circ sobre aigua - Girona

Pavelló de Fontajau - Del 26 al 31 de desembre

Del 26 al 31 de desembre, el Pavelló d´Esports de Fontajau es transforma en un gran circ estable capaç d´acollir una de les produccions circenses més sorprenents dels darrers temps: al damunt d´una pista aquàtica gegant que contindrà 120.000 litres d´aigua evolucionaran fins a 26 artistes arribats de 8 països.