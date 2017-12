La veritat ja és aquí

Quan es va anunciar el retorn d'Expediente X, va semblar que es tractava d'un event, és a dir, d´una temporada única elaborada per acontentar els fans i apuntar-se al revival de clàssics televisius que hi havia en aquell moments. Però l'èxit d´audiència va ser tal que la Fox va decidir renovar-la per a una nova temporada, l´onzena del total de la sèrie.

El més curiós del cas és que la desena estava plantejada com un retorn més nostàlgic que altra cosa. Dels seus sis episodis, només dos tenien una trama contínua i d'alguna manera hereva de la que explicava la sèrie des dels seus inicis. La resta eren casos autoconclusius que flirtejaven amb el terror, el drama i fins i tot la comèdia eixelebrada.

L'onzena temporada, en canvi, sembla voler apuntar-se a un relat més orgànic i continuat que centri la majoria de capítols i que resolgui el cliffhanger amb què ens van deixar al final de l'anterior.

Un final, per cert, que d'una vegada per totes situava Mulder i Scully cara a cara amb una realitat que fins ara només semblava creure-se-la ell: sí, la veritat és allà fora, i es disposa a envair-nos.

Escrita de nou per Chris Carter i amb els compassos del gran Mark Snow a la banda sonora, la nova temporada de Expediente X mostra els dos protagonistes descobrint que hi ha una cosa molt més terrorífica que els alienígenes: la conspiració governamental per matar-los, que es vol tirar endavant encara que sigui a costa d'arrasar la meitat de la població mundial. Per tant, els antics baluards de l'FBI, ara pràcticament uns dissidents, se les hauran d´arreglar per trobar aliats que els creguin i poder salvar el planeta.

En paral·lel, el seu fill continuarà essent un dels eixos fonamentals de la seva relació, i també un motiu de molt pes per tancar velles ferides. La química entre David Duchovny i Gillian Anderson continua essent el principal reclam d'una sèrie que, agradi o no, ha estat una de les principals influències del fantàstic televisiu de les darreres dues dècades. L'onzena temporada arriba a tot el món el proper 3 de gener.