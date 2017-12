Propostes per sortir de casa el darrer cap de setmana de 2017

Els Pastorets ocupen el Teatre Municipal · Girona

El món d´Els Pastorets de Girona és tot el Teatre Municipal, perquè s´utilitza no només l´escenari sinó la platea, les llotges i les entrades per fer de la representació un gran espectacle de Nadal. Aquest fet fomenta la participació i el contacte directe amb els espectadors, trenca la fredor de l´escenari i ens retorna cap a aquelles primeres arrels del teatre. Aquesta edició serà la trenta-setena temporada consecutiva dels Pastorets que posen en escena els membres del grup Proscenium, sota la direcció de Joan Ribas. Us hi espera una versió renovada de l´obra, plena de sorpreses, cançons, decorats i projeccions, els dies 30 de desembre i 1, 4 i 7 de gener, a les 17.30 h.



Pessebres per tota la ciutat · Olot

Del 2 al 7 de gener

La Mostra de Pessebres s´instal·larà en diferents espais de la ciutat. A l´Hospici s´hi exposaran els diorames de l´Agrupació de Pessebristes; als Claustres del Carmel, la instal·lació feta pels alumnes de l´Escola d´Art; a les finestres de la Biblioteca, les creacions de l´Escola Municipal d´Expressió; i a Can Trincheria, una exposició.



El Circ de Nadal s´acomiada · Girona

Plaça Salvador Espriu · Dissabte 30 i diumenge 31

Per a la seva quarta edició, el Gran Circ de Nadal de Girona suma 3 elements fascinants: l´encís del Nadal, el Circ de Qualitat i la màgia de les fonts d´aigua gegants! Dues hores plenes d´emocions de la mà de les primeres figures del prestigiós Circ Estatal de Rússia en un espectacle únic per gaudir, només fins al diumenge, quan fa la darrera funció.



Concert d´any nou · Vidreres

Teatre del Casino · Dilluns 1

Comencem de nou l´any de la millor manera possible, amb bona música. L´Orquestra de Cambra Clàssica és un grup constituït per músics professionals d´alt nivell interpretatiu, amb una gran experiència i una llarga trajectòria artística, que oferiran a Vidreres un concert d´any nou sense necessitat de viatjar a Viena.



Jarabe de Palo · Girona

Auditori Palau de Congressos · Divendres 29

El nou disc de Jarabe de Palo es titula 50 Palos, amb 21 de les seves cançons més conegudes. Vint anys de cançons recollides en un doble CD, un resum de la carrera artística d´una de les bandes de referència del rock llatí internacional. El disc té poc de rock, però sí recull l´essència de molts dels seus temes.



Kepa junkera porta Fok · Torroella de Montgrí

Auditori Teatre Espai Ter · Divendres 29

L´Auditori Teatre Espai Ter continua donant suport a la cultura popular i tradicional, coproduint el nou treball de Kepa Junkera, FOK, un homenatge a la música popular i tradicional dels Països Catalans. És potser la producció més ambiciosa editada fins avui en el panorama del folk català.



Jazz i swing al carrer · Girona

Rambla de la Llibertat · Dissabte 30

Concert i ballada de lindy hop amb música en directe a càrrec de Happy Jazz Band, dins de la sisena edició del Girona Christmas Swing organitzat per l´Associació Cultural Jazz de Girona. Fins al 7 de gener, hi haurà concerts de jazz i swing de totes les èpoques, per diferents espais de la ciutat.



Els tres tenors · Girona

Sunset Jazz Club · Dijous 4

Format per alguns dels músics més potents de la seva generació, els components d´aquest sextet resideixen entre Catalunya i Holanda, i cada Nadal tornen a casa per oferir una gira de concerts. Enguany ens han preparat un particular tribut a la música de Hollywood, una fàbrica de melodies i il·lusions.



Guillermo Calliero · Girona

Sunset Jazz Club · Dissabte 30

El trompetista argentí Guillermo Calliero és un gran instrumentista i compositor, molt respectat i admirat internacionalment, com ho demostra el fet que per al seu darrer disc, que ens presentarà en aquesta actuació, hi van voler col·laborar músics com Bobby Shew o Luis Salinas. El presenta al Sunset amb la seva banda, «South American Project».