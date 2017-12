Un any d'èxits i fracassos tecnològics

Resumir un any informatiu és difícil. I si aquesta informació és tecnològica, la dificultat augmenta exponencialment, ja que l'àmbit d'acció del món digital a dia d'avui afecta pràcticament tot el que ens envolta. Malgrat això, aquest ha estat un any en què es poden destacar moltes notícies –tant bones com dolentes– i molts dispositius –tant excel·lents com per oblidar–.

En el sector de la telefonia, ha estat un any realment bo. Malgrat que ja ens hem acostumat al fet que els principals fabricants presentin un vaixell almirall cada any, almenys enguany han estat més innovadors de l'habitual. L'iPhone X d'Apple i el seu reconeixement facial ha anat acompanyat d'altres innovacions com el zoom intel·ligent de l´LG V30 o el processador amb capacitats d'intel·ligència artificial del Huawei Mat 10.

Samsung, per la seva banda, ha demostrat que, malgrat els problemes del passat, saben aixecar-se després d'ensopegar. El seu Galaxy Note 8 és, des de lluny, el millor telèfon que mai han fabricat tot i que, juntament amb el Galaxy S8, té un «petit» inconvenient de disseny que a un servidor li ha provocat problemets: el sensor d'empremtes dactilars col·locat a la part posterior és bastant millorable.

Parlant de càmeres, aquest any hem vist com les de 360º han començat a fer-se servir més. Els continguts en vídeo -és el llenguatge informatiu del futur- amb la immersiva capacitat dels 360º són espectaculars. I obren el camí a una realitat virtual que inundarà tot.

Ha estat també un any increïble per als videojocs. El naixement de la Nintendo Switch ha estat un dels grans esdeveniments de l'any, i un dels seus jocs franquícia, l'últim Zelda, s'ha emportat el GOTY al millor videojoc de l'any.

Però 2017 no ha estat exempt de problemes. I la majoria han vingut del mateix lloc: la ciberseguretat. O més aviat, la falta d'aquesta. Des del WannaCry fins a la bretxa Equifax, l'any ha estat plagat de males notícies relacionades amb els atacs informàtics, els virus i el malware. I no se'n lliura ningú: Sony, Uber, Netflix, Telefónica... La llista d'empreses atacades és interminable.



Fins a sempre...

L'icònic iPod, el reproductor MP3 que va canviar la indústria musical, ha patit la jubilació definitiva de dos dels seus exemplars més bonics: el Shuffle i el nano. Un altre trist comiat ha estat el de l'ou dels avatars de Twitter. D'acord, no és una gran pèrdua tenint en compte que apareixia en aquells perfils que no tenien foto pròpia i això amb prou feines durava uns dies. Però era tan fàcil reconèixer els trolls... Altres pèrdues a destacar: el programa d'edició de vídeo Movie Maker o el famós Paint. No suposen la fi de la civilització, però cal reconèixer que hem passat moltes hores usant-los i els trobarem a faltar. Una mica.



iphone x //

Torna a obrir el camí

És possiblement el telèfon més innovador que existeix actualment. El seu revolucionari reconeixement facial ha obert el camí a futures tecnologies de seguretat i entreteniment.

juicero //

Esprement-te la cartera

L'estafa de l'any. Una espremedora de suc concentrat –ni tan sols era natural– a 700 dòlars que fa el mateix que si esprems el sobre de concentrat a mà. I va aconseguir recaptar 118 milions! En fi...

Bitcoin //

Un creixement increïble

Malgrat que segons molts experts el Bitcoin és una bombolla perillosa, cal reconèixer que la revaloració que ha experimentat durant el 2017 és tot un èxit. Va començar l'any amb 997 dòlars i ara costa 15.000 dòlars.

windows phone //

va merèixer molt más

Aquest any, Microsoft ha decidit liquidar per sempre la seva aventura mòbil. Una mala planificació, una desastrosa estratègia i la millorable comunicació han provocat l'adeu d'un gran sistema.

lg oled //

El futur de la televisió

El gegant coreà s'ha endut el gat a l'aigua en matèria de televisors. Les seves pantalles son úniques, però compte, cal tenir en compte que la competència arriba amb força.

essential phone //

Gran patacada

Tenir darrere el creador d´Android, Andy Rubin, no garanteix l'èxit. I és que el mòbil de gamma alta creat pel geni nord-americà amb prou feines ha superat les 50.000 unitats venudes a tot el món.

i.A. //

Intel·ligència artificial per a tot

Els primers mòbils amb intel·ligència artificial han vist la llum aquest any, i el futur que s'albira és prometedor. Apple i Huawei han estat els primers, però aviat veurem molt més.

Wannacry //

Escac al món digital

Ha estat un dels virus més estesos de la història i va afectar centenars de milers d'ordinadors de 150 països diferents. La cobdícia i la luxúria van ser, una vegada més, la porta d'entrada al caos.

Facebook //

Les seves alertes ajuden Espanya

Els atacs terroristes a Barcelona i Cambrils o els incendis forestals que van devastar Galícia van servir perquè Facebook demostrés la seva gran importància com a servei d'alerta a la població.

maldito bulo //

Contra les notícies falses

2017 ha estat l'any de l'enlairament definitiu d'aquesta plataforma que lluita contra les notícies falses a Espanya. El seu Twitter –@malditobulo– és ja d'obligat seguiment.

Twitter //

Adeu als 140 caràcters

Twitter és la meva xarxa social preferida, i per això haig de dir que la decisió de duplicar el nombre de caràcters que es poden escriure en un tuit és una mala idea. Ara que havia après a ser breu...

Facebook //

Les notícies falses no s´acaben

Malgrat l'obstinació de Zuckerberg, les notícies falses segueixen corrent com la pólvora per la xarxa social. El procés català ha provocat nombrosos casos aquest any.

Audi a8 //

El cotxe gairebé autònom

Audi ha comercialitzat enguany el cotxe més avançat que existeix. La seva capacitat de conducció gairebé autònoma és de pel·lícula de ciència- ficció. Però és real i ja circula.

Uber //

Desastre rere desastre

Més enllà de sentències judicials en contra, el 2017 ha estat un any per oblidar per a la companyia de transports. Casos d'assetjament sexual, hackejos ocults, suborns, espionatge industrial... Ufff.