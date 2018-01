Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Els tres reis d´Orient arriben a tot arreu



Gairebé no fa falta recordar que les nenes i els nens d´arreu del món tenen aquest divendres a la nit una cita ineludible amb la màgia i la il·lusió. Es tracta de l´arribada dels tres reis d´Orient que, com cada any, passejaran la nit del 5 de gener pels carrers i places de les comarques gironines, mostrant com sempre unes originals coreografies en companyia dels seus seguicis. Melcior, Gaspar i Baltasar oferiran aquesta tradicional desfilada per, tot seguit, realitzar la tasca de visitar totes les llars i repartir els pertinents regals. A la ciutat de Girona, la cavalcada arrencarà a 2/4 de 7 de la tarda com és habitual des dels Jardins de la Muralla, on prèviament es podrà visitar el campament reial.



Pista de gel del Palau de Fires - Girona

Palau de Fires- Divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7

El Palau de Fires de Girona acull fins diumenge la pista de gel. Amb 800 m2 de pista i un tobogan de 2,5 metres d´alçada, 27 metres de llargada i 3 carrils per baixar-hi amb trineu, es tracta d´una de les pistes més grans de Catalunya.



Els dos darrers dies de la Quina

Pavelló Municipal - Dissabte 6 i diumenge 7

Bescanó acomiada aquest cap de setmana les seves populars quines amb dues últimes jornades, dissabte i diumenge, que prometen repartir molts premis, entre els quals, una televisió de 50 polzades i una altra de 20, les esperades espatlles de pernil, bicicletes de muntanya, lots de vi i de cava i diverses cafeteres.



Els Pastorets - Banyoles

Teatre Municipal - Dissabte 6 i diumenge 7

En l´últim cap de setmana de les festes de Nadal, els Pastorets de Banyoles celebren les últimes representacions, encara n´hi haurà dues més el cap de setmana del 13 i 14 de gener. Actualment representa un projecte de formació d´actors sortits de les últimes fornades de l´Aula de Teatre convivint amb actors de llarga trajectòria.



Jornada de portes obertes - Palamós

Museu de la Pesca - Diumenge 7

Diumenge, primer diumenge de mes i com és habitual, el Museu de la Pesca de Palamós ofereix una jornada de portes obertes de les seves exposicions. De les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 4 a les 7 de la tarda. Una nova oportunitat per passejar per l'oferta cultural i històrica d'aquest emblemàtic equipament.



Museu dels jueus portes obertes - Girona

Museu d´Història dels Jueus - Diumenge 7

Entrada lliure al Museu d'Història dels Jueus el primer diumenge de cada mes de 10 del matí a 2 del migdia. L'exposició permanent del Museu permet descobrir els espais del call jueu, la vida en comunitat, festivitats i tradicions i l'herència cultural dels jueus i jueves catalans. A més, es podrà visitar l'exposició temporal.



Swingslide & Víctor Puertas - Girona

Sunset Jazz Club - Dissabte 6

Chino i Victor Puertas, dos referents de l'escena del Blues a Barcelona, han estat premiats internacionalment: el 2013 Chino & The Big Bet van guanyar el 2n Premi a l'European Blues Chalenge i el mateix any, Victor i el seu germà Santos van guanyar el 2n Premi a l'International Blues Challenge.



Visites la Casa Masó, en família - Girona

Casa Masó - Diumenge 7

El Servei Educatiu de la Fundació Rafael Masó ofereix una activitat per al públic familiar el primer diumenge de cada mes. Es tracta de les visites a la Casa Masó de Girona per a pares i mares que vulguin acompanyar els seus fills mentre aquests juguen i aprenen en un entorn molt especial.



Visita guiada al Parc de la Ciutadella - Roses

Parc de la Ciutadella - Divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7

La Ciutadella és un bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i jaciment arqueològic en continua investigació on es pot gaudir d'un complet itinerari senyalitzat i conèixer les diferents ocupacions històriques del lloc a través de les restes conservades, del s. IV a.c., data de la fundació de la colònia grega de Rhode, fins al s. XX.