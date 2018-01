L'edat d'or dels jocs de taula

És un fet que el Nadal i els Reis es converteixen en una època de cerques agòniques, d'intentar trobar el regal original que transcendeixi la camisa de prêt-à-porter i el complement de moda. Una alternativa són els nous jocs de taula. Ofertes d'oci original, una manera de regalar diversió i motius per a reunions amb amics o amb família. Els jocs de taula ens acompanyen des de sempre, però és ara quan possiblement gaudeixen la seva edat daurada.

Nombrosos editors viuen els jocs de taula amb passió. Devir, per exemple, ha apostat aquest 2017 per un tipus de joc nou, que emula els escape room. Portar a la taula del menjador aquesta activitat de laberints amb portes i endevinalles ha estat tendència aquest any, i Devir aporta «Exit», una trilogia de jocs que s'usen una única vegada: una compra que ofereix una experiència durant una tarda en la qual poden participar fins a sis jugadors. Intentaran resoldre una sèrie de pistes, puzles i endevinalles gens senzilles. Devir té una àmplia línia que va del joc de guerra més exigent –com «Combat Commander Europa», recreació dels combats d'infanteria a la Segona Guerra Mundial– als més familiars com el famosíssim «Els colons de Catán» o el recent «Century, la ruta de les espècies», un magnífic joc de compra-vendes on farem malabars mentals sentint-nos mercaders d'orient a la cerca de cardamom, canyella o safrà.

Enfront de la crisi d'altres sectors d'oci, els jocs de taula han experimentat un auge imparable durant l'últim lustre, potser perquè en el fons resulten una afició barata: després d'un primer desemborsament material, un joc de taula suposa moltes jornades de diversió entre diversos amics sense més despeses. Aquests editors busquen jocs distintius com «Osopark» (Maldito Games) o «Viral» (Ediciones MasQueOca). Totes dues, així com «Century», són propostes interessants per a adults però també són accessibles a partir de, més o menys, els deu anys.

A «Osopark» cada jugador ha de crear un parc natural d'ossos, una espècie de reserva on ha de disposar dels serveis necessaris per als visitants i per als animals, en un joc que consisteix a anar completant una espècie de Tetris amb lloses de cartró. Fer-ho abans i millor que els teus rivals serà el camí a la victòria. Per la seva banda, «Viral» resulta divertit ja des de la seva portada, amb el dibuix d'un enorme virus d'estètica molt cartoon. En el joc participarem com a virus tot infectant un cos humà, competint contra altres virus i contra el sistema immunològic del cos. Un joc bastant tàctic amb components atractius: fitxes de fusta, peces de cartró, cartes amb il-lustracions simpàtiques i un tauler original que emula els òrgans d'un cos humà.



Partides exprés

I una altra modalitat molt familiar són els jocs de cartes ràpids, com «Abluxxen» o «Port Royal». Són de partides exprés pensades per omplir temps morts amb partides de vint o trenta minuts, però que busquen un plus als jocs de cartes tradicionals introduint una estètica suggeridora i una temàtica. «Port Royal» (de MasQueOca) funciona en aquest sentit, ja que simula a través d'una baralla de cartes negocis portuaris entre filibusters. «Abluxxen» (Maldito Games) sorgeix d'una senzilla mecànica de crear combinacions de cartes i robar pals als teus rivals. Són dos exemples representatius d'aquest tipus de «joc d'emplenar», com diuen els entesos en jocs de taula. Però no tots els jocs busquen la complicitat de tota la família o el model filler. N'hi ha de certament densos i que exigeixen dedicació, amb partides que poden allargar-se diverses hores. Draco Idees és una de les editorials especialitzades a publicar jocs de guerra. Els wargames tenen fama precisament de ser complexos i llargs. Però al seu catàleg, Draco Idees té propostes fins i tot per a principiants, molt més lleugeres però capaces també de traslladar-nos a un conflicte històric sense aixecar-nos de la taula. Una de les seves referències més conegudes és «ONUS!, Roma vs Cartago», que recrea les guerres Púniques. Les seves partides no s'allarguen més de 60 minuts, i les seves regles són senzilles sense perdre aquesta sensació de veridicitat històrica, d'exèrcits diversos i possibilitats tàctiques al camp de batalla. Els de guerra són jocs que creixen en fidels i jugadors.

Hi ha jocs per a nens petits, per a tota la família i per a adults de complexitat considerable. Partides de deu minuts i que duren diverses hores. Jocs de menys de deu euros i capritxos cars com restaurants d'estrelles Michelin... un món divers i excitant. El Nadal és bon moment per descobrir-ho.