Nou any tecnològic

L´any que acaba d´iniciar-se suposarà un moment clau en l´evolució tecnològica de les pròximes dècades. El 2018 no serà un any més. I vostè, estimat lector, serà un privilegiat que contarà amb emoció als seus nets com va viure el principi d´aquestes tecnologies que seran el pa nostre de cada dia d´aquí a unes dècades.

I és que estem davant d´un any clau en moltes de les innovacions que tímidament van començar a treure el cap l´any passat i de les que ja vam començar a parlar-ne. Tal és el cas de la intel·ligència artificial, un concepte que fa dècades que està rondant els nostres caps però que mai s´havia vist de forma tan directa com ho va fer el 2017 amb els llançaments tant de l´iPhone X com del Huawei Mate 10. El telèfon mòbil es convertia així en el primer dispositiu d´ús generalista en començar a explotar la tan esbombada «intel·ligència artificial» de manera clara i directa. Però durant el 2018 anirà a més. A molt més. Els grans fabricants de telefonia no es quedaran enrere i molts seguiran aquest camí. Però on veurem més canvis serà a les llars, que de forma massiva, encara que sigui tímidament, començaran a estar connectats i a ser intel·ligents. I no es pensin vostès que necessitarà un gran desemborsament perquè la seva llar entri en una nova era, perquè no serà així. Al llarg d´aquest any veurem com les plataformes concebudes per Apple, Amazon i Google per digitalitzar les llars destaparan el pot de les seves essències tecnològiques per a totes les butxaques. Els altaveus connectats, robots de neteja, càmeres de vigilància i els termòstats intel·ligents començaran a conviure de forma quotidiana amb una nova generació d´Smart TV –l´anomenem Smart TV 2.0?– en què tot s´interconnecta i interactua. I no serà una cosa pròpia de rics o de pel·lícules de ciència ficció. Serà una cosa habitual i a l´abast de qualsevol.

Encara que si alguna cosa canviarà per sempre aquest any serà la concepció que tenim d´aquests dispositius corrents de la llar que amb prou feines han evolucionat en dècades. Innovacions de marques com LG o Samsung en electrodomèstics tan ordinaris com una rentadora o una nevera posaran cap per avall la nostra idea de llar. Com a mostra, un botó: la companyia LG està ja comercialitzant una rentadora amb dos tambors –i de la qual aviat parlarem– que és tan sorprenent com eficaç i ecològica.

Monedes i internet

Les monedes digitals, amb el Bitcoin al capdavant, seran «techdència» aquest any. I no només perquè ja estan proliferant, sinó perquè la bombolla que s´està produint al seu voltant esclatarà possiblement aquest 2018. I això no serà dolent del tot. Més aviat el contrari: permetrà que aquestes monedes s´enforteixin i alhora es creïn mesures perquè les seves fluctuacions no siguin tan especulatives.

El més negatiu que es veurà aquest any serà la fi definitiva de la neutralitat a la xarxa. La fi de l´internet lliure. El president dels EUA Donald Trump ha fet el primer pas permetent que al seu país hi pugui haver una xarxa a diferents velocitats, per als que es puguin permetre pagar i per als que no. I tot i que a Europa molts s´han afanyat a dir que no passarà el mateix, és qüestió de temps que els operadors comencin a cobrar diferents tarifes en funció de l´ús que fem de la nostra connexió de fibra o 4G. I això és dolent, molt dolent.



criptomoneda

El futur, en

una bombolla

Bitcoin, DeepOnion, Ether, Ripple, Litecoin, Dash, Monero, Sunny King... Aquestes són només algunes de les moltes monedes digitals que ja operen a tot el món. Aquestes monedes virtuals, lliures i descontrolades pel que fa a la seva cotització, diuen que són el futur dels diners. De moment estan donant tantes alegries com mals de cap.

intel·ligència artificial

Màquines que aprenen

La intel·ligència artificial va irrompre el 2017 en els mòbils de la mà d´Apple i Huawei, els quals van dotar d´aquesta caracterís-tica els seus últims vaixells insígnia. Però això només ha estat el començament ja que al llarg d´aquest any la resta de grans fabricants faran el mateix. I, compte, perquè les llars aviat estaran a l´abast d´aquesta mateixa intel·ligència artificial.

llar connectada

al 2018 hi haurà guanyador

Amazon amb Alexa, Apple amb HomeKit i Google amb el seu Home ja fa molt de temps que lluiten per aconseguir ser el rei de les llars i connectar-ho tot. Encara que uns funcionen millor que altres i els altres tenen dispositius més compatibles, la guerra per controlar –o, millor dit, per deixar-nos controlar– la llar tindrà un guanyador aquest any. Gairebé segur.

realitat augmentada

aquesta vella nova tecnologia

Ja fa molts anys que és entre nosaltres, però la veritat és que el 2018 la realitat augmentada viurà la seva eclosió definitiva. Pokémon Go va ser el primer avís, i va permetre obrir el camí a desenvolupadors –i sobretot a inversors– que van veure el filó que hi ha darrere. Aquest any veurem sortir al mercat moltes ulleres i pantalles per explotar la realitat augmentada.

Neutralitat a la xarxa

Internet ja

no és lliure

El senyor Donald Trump s´ha carregat d´un cop de ploma la llibertat de la xarxa, i gairebé amb tota probabilitat al llarg d´aquest any veurem com en alguns llocs connectar-se a internet es convertirà en un privilegi i no en un dret. De moment a Europa estem fora de perill, però el refrany diu que «quan les barbes del teu veí vegis tallar, posa la teva a remullar».