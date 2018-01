Retorn a la feina

Amb quatre sèries en emissió ( Arrow, The Flash, Supergirl i Legends of tomorrow), la CW ha decidit saltar-se una mica el guió amb Black Lightning, adaptació d'un altre còmic de la DC que, malgrat que potser arriba a interactuar amb la resta de personatges, es planteja com una sèrie independent del seu univers en expansió. S'estrena el 16 de gener als Estats Units i una setmana després ho farà a casa nostra, a Netflix.

Quan es va veure el tràiler de Black Lightning, van saltar totes les alarmes: malgrat el seu evident respecte a les vinyetes, s'hi notava una davallada de qualitat tècnica respecte a les seves predecessores. Però després va resultar que el tràiler s'havia muntat expressament per a la Comic-Con de San Diego i que el pilot encara estava coent-se. El cas és que la sèrie, més enllà de començar amb mal peu la seva campanya promocional, presenta uns quants elements d'interès. El primer és que la seva estètica trenca força amb el que hem vist fins ara de la CW, ja que aquí del que es tracta és de mostrar un superheroi més urbà, més tangible, que es mou en un marc força menys amable (l'acció transcorre als barris més pobres d'Atlanta); i després hi ha la pròpia descripció del protagonista, un justicier retirat per por a les conseqüències dels seus actes per a la seva família que es veu obligat a tornar l'acció quan els seus antics enemics es reorganitzen per poder controlar la ciutat.

Al llarg dels seus tretze episodis, Black Lightning buscarà alternar l'acció i les aventures de to policíac amb una pàtina més intimista per il·lustrar la difícil conciliació entre heroisme i família. Aquest aire crepuscular no deixa de sorprendre venint de l'equip que encapçala Greg Berlanti, l'únic creador actual que insisteix a omplir de llum i bon rotllo les aventures dels personatges de DC. La sèrie també destaca pel seu planter d'intèrprets, format per Cress Williams (actor de llarga trajectòria televisiva que hem vist a títols com Friday Night Lights o Anatomia de Grey), Skye P. Marshall, William Catlett, Christine Adams, Nafessa Williams, China Anne McClain i el veterà Gregg Henry, protagonista del Doble cuerpo de Brian De Palma.