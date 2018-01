Trobant la clau any rere any

Aquest petit espai és l'únic moment d'autobombo que ens permetem al llarg de tot l'any. I és que això de la «maleïda hemeroteca» es converteix en «beneïda» si mirem les prediccions que fem cada any. I aquest any l'hem brodat en aquesta mateixa pàgina. El 6 de gener de 2017 vam avisar: «L'Ultra Alta Definició –4K– s'implantarà a les llars». A dia d'avui i segons Statista, gairebé un terç dels televisors que es venen al món són 4K. Aquest mateix dia vam publicar que el 2017 veuríem els primers cotxes autònoms circulant, i Audi amb el seu A8 ha comercialitzat el primer vehicle autònom nivell 3 del món. Els AirPods d'Apple han obert el camí a tota una immensitat de fabricants que ja comercialitzen auriculars Bluetooth de mida petita. I en alguns casos, a preus baixos. La Realitat Virtual ha estat un cop de pilota a nivell mundial, gairebé triplicant els seus ingressos de 2016, i els dispositius connectats van pujar com l'escuma l'any passat, augmentant un 67% la seva facturació. A veure si aquest any tenim tan bon ull com els anteriors...