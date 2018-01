Deu propostes per gaudir del cap de setmana a les comarques gironines

Pedalada de Mou-te en bici a Girona

Diumenge 14 | 10:30 h Com ha esdevingut tota una tradició, la ciutat de Girona celebra aquest diumenge, dia 14, la Pedalada de Reis, un esdeveniment organitzat per l´associació Mout-te en Bici. La sortida serà a 2/4 d´11 del matí des de la Plaça Francesc Calvet i Rubalcava (al costat del Mercat del Lleó) i l´interari serà el següent: c. de la Rutlla, c. de la Creu, c. del Carme, pl. de Catalunya, pl. del Vi, c. dels Ciutadans, c. de les Ballesteries, c. de Sant Pere, Giratori de la Copa, Gran Via de Jaume I, pl. del Marquès de Camps, c. de Barcelona, c. d'Emili Grahit, passeig d'Olot, c. del Riu Güellc. de Santa Eugènia, pl. de Poeta Marquina, c. de Pare Claret, c. de Joan Maragall, pl. de Calvet i Rubalcaba. Al final del trajecte hi haurà xocolata calenta per a tots els participants.



Mishima a la Mirona de Salt

Dissabte 13 | 23 h David Carabén, Marc Lloret, Dani Vega, Xavi Caparrós i Alfons Serra tornen aquest dissabte a les comarques gironines per presentar en directe el seu últim treball discogràfic, «Ara i res». Un àlbum amb el qual la formació barcelonina ha fet un salt de qualitat demostrant per què són un dels grans de l´escena pop catalana.

Últimes respresentacions d'Els Pastorets

Aquest cap de setmana, els Pastorets de Banyoles celebren les dues últimes representacions de la temporada, després de diverses funcions que han aplegat centenars de persones. Actualment es representa un projecte de formació d´actors sortits de les últimes fornades de l´Aula de Teatre convivint amb actors de llarga trajectòria. També celebren les últimes funcions Els Pastorets de Pals, La Bisbal i Palafrugell.

Albert Vila trio al Sunset Jazz Club

Dissabte 13 | 23 h El guitarrista i compositor Albert Vila, resident a Brussel·les, torna al format de trio, i en aquest concert presentarà en directe els temes del seu proper treball amb aquest format. L´acompanyaran sobre l´escenari del Sunset de Girona el contrabaixista suec Marko Lohikari i el percussionista català Roger Gutiérrez.

La 'Superbleda' obre la temporada infantil a Figueres

Dissabte 14 a La Cate | 18 h Obra recomanada a partir de 3 anys, dins de la programació de teatre infantil de Figueres a Escena. Tots tenim superpoders. Els tenim tan amagats que costen de trobar, però quan els necessitem, apareixen. La Bleda té la força d'una formiga perquè pot aixecar set vegades el pes d'una formiga, té el poder de desaparèixer perquè només aclucant els ulls ja no es veu, i pot salvar qui convingui només dient "un-dos-tres-salvats". Però quan sorgeixi un problema "real", una necessitat "real", ella tindrà el superpoder més real de tots: la imaginació.

El Trio Kaukokaipuu a Torroella de Montgrí

Diumenge 14 | 20 h Per segon any, l´Espai Ter acull cicle de concerts de la Xarxa de Músiques de Catalunya. Per 10 euros, hi ha la possibilitat de gaudir, de música de cambra, en un dels millors auditoris, des del punt de vista acústic, de Catalunya. El cicle s´inicia amb El Trio Kaukokaipuu, amb obres de Beethoven, Brahms, Guix i Martín-Quintero.

Visita guiada al Museu d'Història de Girona

Diumenge 14 | 12 h Visita comentada a càrrec dels comissaris a la mostra que el Museu d´Història de Girona produeix i presenta en el marc de l'Any Bertrana. Una exposició amb la que coneixerem la vida i l'obra de Prudenci i Aurora, pare i filla. Tot plegat, partint de la unió creativa del llibre escrit conjuntament «L'illa perduda».



David Mauricio s'estrena a l'Auditori de Girona

Diumenge 13 | 20:30 h David Mauricio arriba per primera vegada a l'escenari de l'Auditori de Girona per presentar el seu primer treball, "Ocells perduts". El pop d'autor de Mauricio s'omple de sonoritats acústiques en un treball on conviuen la base d'una banda de pop rock, amb els colors més "folkies" de la mandolina, el violí o el banjo. Sota la producció de Vic Moliner (Clara Peya, Verd i Blau, Pau Brugada,...) i amb músics com Apel€les Carod, Miquel Biarnés o Santi Careta, David Mauricio ens presenta dotze cançons nascudes de la veritat d'un mateix, de la contradicció i de la convicció, de la petita metamorfosi del dia a dia.



Los Mustangs porten els seus clàssics a Bescanó

Diumenge 14 | 18.00 h Durant més de noranta minuts la veu de Los Mustang, Santi Carulla acompanyat de 4 músics, ens recorda la música més emblemàtica dels anys 60-70, que són la història viva dels emblemàtics «guateques». Un espectacle únic amb tota la màgia de les cançons que van marcar més d´una generació.

Visita guiada al Museu de la Pesca

Dissabte 13 | 17.00 h Una visita guiada gratuïta a l'exposició permanent del Museu de la Pesca de Palamós. A través d'un pròleg audiovisual i de 5 àmbits, la visita descobreix diferents aspectes, alguns desconeguts per la majoria, de l'activitat pesquera a casa nostra. Una reflexió sobre l'evolució d'aquest món al llarg de la història.