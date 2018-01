Els dies més decisius

Que Winston Churchill és un personatge històric clau, sobretot al Regne Unit, no tan sols ho demostra la quantitat de literatura que ha generat, sinó també les aproximacions cinematogràfiques que s'han fet d'aquesta figura cabdal de la primera meitat del segle XX. Sense anar gaire lluny, el passat mes de setembre ens arribava Churchill, film on l'actor Brian Cox es posava en la pell de l'aleshores primer ministre britànic per explicar-nos els dies previs i crucials al desembarcament de Normandia durant la II Guerra Mundial. A El instante más oscuro, també es pren com a referent del relat aquesta guerra, tot i que en els seus inicis, quan Winston Churchill acaba d'ocupar el citat càrrec i ha de prendre la decisió de si seguir combatent contra Alemanya, tot i trobar-se amb les seves tropes força minvades en continent europeu, o acceptar un tractat de pau amb els alemanys amb Itàlia com a mitjancera.

D'aquesta manera, el film ens explica com, a pesar de la pressió a la qual va estar sotmès -fins i tot el seu propi partit va arribar a conspirar en contra seva i del Rei George VI per arribar a un acord de pau-, Churchill es mostrava molt escèptic respecte a aquesta decisió i, per damunt de tot, es veia incapaç d'acceptar una derrota o una rendició. Aquesta fermesa va servir com a inspiració a la resistència britànica durant els difícils primers anys de la guerra, quan el Regne Unit es va quedar sol en la seva oposició contra l'Alemanya nazi, com també va significar un canvi crucial en el transcurs d'aquella guerra en particular i de la història en general.

Dirigida per Joe Wright (cineasta especialitzat sobretot en adaptacions literàries com les d' Anna Karenina, Orgullo y prejuicio o Expiación), El instante más oscuro compta amb la participació de Lily James en el paper de la secretària de Churchill i de Kristin Scott Thomas en la pell de la seva dona Clementine; el paper del primer ministre s'ha reservat a l'actor bregat en mil batalles Gary Oldman, el qual ha aconseguit el Globus d'Or per aquesta interpretació.