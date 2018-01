"The end of teh fucking world": Dos a la carretera

Estem acostumats que els britànics ens regalin perles televisives, però algunes corren el seriós risc de passar desapercebudes. És el cas de The end of the fucking world, que acaba d'estrenat Netflix i que, rere la seva aparença de sèrie juvenil, amaga una crua comèdia negra sobre els conflictes inherents a l'adolescència.

Sí, The end of the fucking world és una sèrie protagonitzada per joves i tracta problemes dels joves, però no va dirigida a ells. És segurament una de les mirades generacionals més àcides i políticament incorrectes que s'han estrenat en molt temps a la televisió, i això es pot atribuïr tant al seu to (d'una mala bava desarmant) com a les càrregues de profunditat dels seus diàlegs.

La sexualitat, les relacions familiars o les amenaces de la vida adulta s'hi retraten amb una frontalitat realment agosarada, flirtejant amb gèneres com el thriller de denúncia o fins i tot el terror domèstic. I després té la seva parella protagonista, Jessica Barden i Alex Lawther, esplèndids en la pell de dos personatges que acaben generant molta empatia malgrat estar dibuixats des dels extrems.

Creada per Jonathan Entwistle a partir d'un curtmetratge dirigit per ell mateix el 2014 i que va acabar convertint-se en un pilot televisiu (Barden ja era la protagonista d'aquell primer esborrany, però el seu company de repartiment era un altre), la sèrie explica el viatge de James i Alyssa, dos adolescents que decideixen fugir de casa perquè se senten exclosos de les seves respectives famílies. Però no són dos adolescents convencionals. Ell està convençut que és un psicòpata perquè no deixa de pensar a matar algú, i ella té molts problemes amb el seu padrastre perquè les seves insinuacions van en augment. Durant el trajecte, els passa de tot: des de dormir a la casa d'un assassí en sèrie fins a estar en el punt de mira de la policia. Però el més important és que aprendran a acceptar les seves respectives rareses. Formada per vuit capítols de vint minuts, està cridada a ser una de les sèrie de culte d'aquest 2018. Temps al temps.