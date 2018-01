El Festival Cara B anuncia la programació completa i per dies de la seva quarta edició

El Cara B, festival de cultura musical independent i underground de Barcelona, arribarà a la seva quarta edició els dies 16 i 17 de febrer a la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació. El festival es posiciona com el principal aparador de les tendències musicals i els sons alternatius més frescos del moment. El cartell de divendres estarà format pels principals estendards de la nova onada de música urbana, amb Dellafuente, Locoplaya, Ms Nina, Steve Lean, Mueveloreina, Damed Squad, Tita Desustance i una sorpresa encara per desvelar. Dissabte serà el torn del rock, pop, garage i electro-trash, de la mà de Pony Bravo, Los Ganglios, Hidrogenesse, El Último Vecino, Las Robertas, Esteban & Manuel i una incògnita més per anunciar. A través dels directes d'una exquisida selecció de les propostes musicals que actualment calen foc a les escenes independents, el Festival Cara?B arriba a la seva 4a edició consolidat com un projecte integral amb una visió de 360º que aborda la creació artística vinculada a la música des de tots els seus angles, amb un programa que al llarg dels seus quatre anys de trajectòria ha inclòs, a més de concerts, projeccions, festival de videoclips, exposicions i gastronomia.