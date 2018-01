El gran circ de la tecnologia mundial

La passada setmana es podia llegir en aquesta mateixa pàgina quins serien les tendències tecnològiques al llarg del 2018. Uns dies després, el Consumer Electronic Show (CES) que des del 1978 se celebra a Las Vegas ha confirmat el que ja vam predir: el 2018 serà un any d'intel·ligència artificial i llars intel·ligents. Però per sobre de tot, aquest serà l'any en què començarà una nova era plena d'esplendor tecnològic.

El CES és l'esdeveniment digital per excel·lència. A Las Vegas no falta gairebé ningú del sector i és el lloc i el moment en què la pràctica totalitat de les marques aprofiten per mostrar al món els dispositius que podrem gaudir al llarg de l'any i les tecnologies que ens acompanyaran durant la propera dècada.

Aquest any les plataformes digitals pensades per gestionar la intel·ligència artificial de les llars estan sent protagonistes d'excepció, i molt especialment la de Google. Si l'any passat va ser Amazon amb el seu sistema Alexa qui més va brillar en els nombrosos pavellons de la ciutat del pecat, el 2018 Google amb el seu sistema Home no només ha pres el relleu, sinó que ha multiplicat la seva presència pel que fa a Alexa.

Les dues plataformes són capaces de gestionar i programar mitjançant ordres de veu tots els elements d'una casa que ens puguem imaginar. Des de les llums fins als electrodomèstics -grans i petits- i fins i tot el sistema de reg del jardí, pràcticament tot és susceptible de ser controlat per alguna d'aquestes plataformes.

Igual que en el cas del tercer en discòrdia, la sempre absent del CES, Apple, amb el seu HomeKit. El gran avantatge d'aquests sistemes per gestionar una llar intel·ligent està en què la majoria dels dispositius els fabriquen tercers. D'aquesta manera ens trobem que, per exemple, la coreana LG ha anunciat tota una línia de nous electrodomèstics amb tecnologia ThinQ compatibles amb Google Home.

Destacar una cosa d'una fira en la qual es donen cita més de 4.000 expositors i 180.000 professionals de la indústria és molt difícil. I no només per a qui escriu, sinó també per als més de 7.500 periodistes que cobreixen l'esdeveniment. Però, tot i això sempre hi ha algun objecte que destaca per sobre de la resta, ja sigui per la seva tecnologia, la mida o per la seva novetat.

Tal és el cas del mastodòntic televisor presentat per Samsung, un aparell modular de 146 polzades que va obligar als seus propietaris a fer obres a casa per ampliar el saló. I seguint amb els televisors, LG ha destapat el pot de les essències amb la seva pantalla FEU OLOR de 65 «que a més ... És enrotllable!».

Intel·ligència artificial

L'any passat vam veure com Apple primer i Huawei després van presentar els primers smartphones amb capacitats d'intel·ligència artificial. Aquest CES ha servit perquè el fabricant xinès Honor presenti la seva View 10 i Samsung anunciï que aviat tindrà un terminal d'aquestes característiques en el mercat. Potser els veurem al Mobile World Congress de Barcelona el mes que ve?

Però on la intel·ligència artificial s'està veient en tot el seu esplendor és en el camp dels cotxes autònoms. La cursa -mai millor dit- per arribar el primer a la meta del cotxe sense conductor tindrà aviat un guanyador, i està ara mateix a Las Vegas.