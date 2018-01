Una mare persistent

Les nominacions als Globus d'Or la van convertir en un dels títols més esperats de la temporada de premis. I ara que n'ha guanyat quatre, entre ells el de millor pel·lícula dramàtica, ho té tot de cara per ser un dels grans èxits d'aquest inici d'any. Tres anuncios en las afueras s'ho mereix, perquè és un esplèndid drama criminal que aconsegueix sorprendre l'espectador des del seu inici.

Escrita i dirigida per Martin McDonagh, l'home que ja va donar la volta a uns quants gèneres amb les molt recomanables Escondidos en Brujas i Siete psicópatas, Tres anuncios en las afueras comença amb l'acció resumida al títol. Qui posa els anuncis a peu de carretera és Mildred Hayes (una extraordinària Frances McDormand), veïna de Missouri que pretén així pressionar la policia del seu poble perquè acceleri en la investigació de la violació i mort de la seva filla. Però els anuncis no fan altra cosa que enrarir la seva relació amb les autoritats, que al seu torn tenen uns quants problemes afegits pels conflictes personals dels seus agents.

Com totes les obres anteriors de McDonagh, Tres anuncios en las afueras bascula entre diferents tons i gèneres. És, en general, un thriller rural, però també hi ha espai per a un colpidor registre dramàtic i unes gotes d'humor absurd que desarmen per la seva imprevisibilitat. Sense oblidar que, al final, és un retrat gens convencional (i ple de veritats) de la vida en comunitat. Un dels plats forts de la pel·lícula és el seu planter d'intèrprets. Al costat de McDormand, en l'enèsima demostració del seu desbordant talent, destaquen un magnífic Sam Rockwell, Woody Harrelson, Peter Dinklage, John Hawkes, Abbie Cornish i Caleb Landry Jones.