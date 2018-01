Quin és el millor moment per reservar i viatjar aquest 2018?

Reservar en el moment adequat pot suposar un gran estalvi per als viatgers d'aquest 2018, segons les dades publicades per Kayak.es. El cercador de viatges ha analitzat milions de recerques per oferir als viatgers tota la informació que necessiten per planificar les seves vacances i aprofitar al màxim el seu pressupost el 2018.

Vols de curta distància: millor esperar. Les dades mostren que és millor reservar amb només 1 o 2 mesos d'antelació en la major part de les destinacions de curta distància preferides pels espanyols. Esperar fins unes setmanes abans de la data de sortida pot permetre als espanyols estalviar fins a un 38%, com en el cas de Reykjavík (Islàndia), en comparació amb el mes més car. A la resta de destinacions, l'antelació ideal per reservar oscil·la entre els 4 i els 10 mesos, amb un estalvi que va del 20% (Berlín) al 28% (Praga). En resum, reservar amb molts mesos d'antelació no garanteix l'estalvi; de fet, els preus més alts per a la meitat de les destinacions es troben en reservar amb un mínim de 5 mesos d'antelació.



Vols de llarga distància: de 7 a 9 mesos d'antelació. El moment perfecte per reservar vols de llarga distància des d'Espanya és entre 7 i 9 mesos abans de la data de sortida. Destinacions com Buenos Aires o Cancún ofereixen un estalvi del 29% si es reserva amb 7 mesos d'antelació. La gran excepció de la regla és la ciutat de Los Angeles: la data ideal per reservar un vol a la ciutat de les estrelles és amb només 1 mes d'antelació i ofereix el major estalvi de la llista, fins a un 36%. Una altra ciutat nord-americana que no requereix tanta antelació és Miami, amb un estalvi del 24% reservant només 3 mesos abans. D'altra banda, igual que en el cas dels vols de curta distància, els preus més alts es presenten en reservar amb més de 10 mesos d'antelació.

Vols més barats entre setmana. En el cas de la majoria de les destinacions, els viatgers poden estalviar en els seus vols si viatgen a partir de dimarts, en lloc del cap de setmana. De fet, en destinacions de curta distància, els espanyols poden estalviar fins a un 72% si eviten les escapades de cap de setmana.



Allotjament: com més tard, millor. Els viatgers espanyols poden estalviar-se fins a un 48% en allotjament si reserven en el moment adequat. Tot i que el destí que més estalvi ofereix és Krabi (Tailàndia) amb 5 mesos d'antelació; en 9 dels 10 destins de llarga distància analitzats es recomana reservar amb només 1-2 mesos d'antelació per aconseguir el millor preu. D'altra banda, en el cas de destinacions de curta distància, els espanyols poden estalviar entre un 8% i un 38%, i el període més recomanat per reservar oscil·la entre 1 i 10 mesos. La ciutat europea que ofereix més estalvi és Edimburg, amb 2 mesos d'antelació i un 38% d'estalvi potencial.



Cagliari: el destí de moda en vols del 2018. Hi ha un destí que se sent cada vegada més entre els viatgers espanyols: Cagliari, a la bonica illa de Sardenya, amb un augment de les recerques de vols del 185%. L'illa sarda i la seva capital són famoses pels seus paisatges, que combinen mar i muntanya, i per la seva gastronomia. Els viatgers que vulguin visitar la capital sarda i aconseguir el millor preu han de reservar amb 6 mesos d'antelació i evitar deixar la compra dels vols per a l'últim moment; amb un estalvi potencial del 31%. A l'hora de triar els dies per viatjar, la combinació dijous-divendres pot estalviar als espanyols fins a un 78% en comparació amb els dies més cars (dilluns-dissabte).



Atenes: el destí de moda en hotels del 2018. Sembla que Europa és la destinació preferida dels espanyols tant pel que fa als vols com pels hotels. En el cas de l'allotjament, Atenes és la ciutat que més popularitat ha guanyat en l'últim any, amb un augment del 120% en les recerques d'hotels a la capital grega. Els viatgers poden estalviar fins a un 41% si reserven l'allotjament amb 3 mesos d'antelació, en comparació amb el període més car (8 mesos d'antelació).