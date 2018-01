Jack White, Eels i Richie Hawtin, entre les 15 noves confirmacions del Mad Cool

El Mad Cool Festival va anunciar ahir un total de 15 noves incorporacions al seu cartell, començant per Jack White i continuant per Young Fathers, Eels, Wolf Alice, Toundra, James Bay, Leon Bridges, Richie Hawtin, Eels, Rufus T Firefly, Daniel Avery, Blackbear, Biznaga, Kevin Mörby, The Big Moon i Odesza. Aquests noms se sumen als ja coneguts de Pearl Jam, Kasabian, Massive Attack, Depeche Mode, Queens of the Stone Age, Justice, Snow Patrol, Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Franz Ferdinand, Alice in Chains, Rival Sons , Jack Johnson, Fleet Foxes, MGMT o At The Drive In, entre d'altres.

Jack White, qui va ser líder i fundador de The White Stripes, The Raconteurs i The Dead Weather tornarà a Espanya per primera vegada des de l'any 2012. White presentarà a Mad Cool 2018 el seu nou treball Boarding House Reach i ho farà ocupant un dels dos slots principals reservats per al divendres 13 de juliol. Entre les noves confirmacions destaca l'inconfusible Eels presentant el seu pròxim àlbum. Mark Oliver Everett (també conegut com Mr. E) s'ha convertit en un artista de culte gràcies a la seva personalíssima visió del món que ha plasmat tant en discos com en llibres.